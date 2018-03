La película Tomb Raider llega a los cines de nuestro país este viernes. Un reboot cinematográfico protagonizado por la intrépida Lara Croft, una arqueóloga a la que le esperan mil y un peligros en su nueva aventura. Alicia Vikander es la actriz que toma el relevo de Angelina Jolie en la gran pantalla, pero antes de enfundarse en el uniforme de Lara Croft tuvo que ponerse a tono, entrenando duro y siguiendo una estricta dieta bajo la atenta mirada de Magnus Lygback, su entrenador y nutricionista personal. Es él el inventor del Tomb Raider Training Challenge, el nuevo reto que amenaza con hacerse viral. Aunque para ello debe haber valientes que se atrevan a enfrentarse a él…

Are you ready for the #TombRaiderTraining challenge? Tune in later today to see the workout Alicia Vikander’s trainer, @MagnusLygdback , takes me through! pic.twitter.com/CqBHxWBlyR

Gracias a una combinación de ejercicios que mezclaban las artes marciales mixtas (MMA), la escalada de rocas y el tiro con arco Alicia Vikander ganó siete kilos de masa muscular antes del rodaje del film. Y cualquiera que se atreva a entrenar siguiendo la exigente rutina del Tomb Raider Training Challenge también podrá ponerse en forma tal y como lo ha demostrado Becky Sauerbrunn, futbolista profesional estadounidense que actualmente juega como defensa en el Kansas City de la National Women’s Soccer League, que ha sido la primera en probarlo.

“Estoy un poco nerviosa”, le confesaba la futbolista a Magnus Lygback antes de enfrentarse al desafío. Y es que este circuito comienza con nueve metros gateando intentando estar lo más cerca del suelo posible y haciendo movimientos de barrido con los brazos, continúa con diez patadas giratorias en el suelo apoyándote con un brazo y finaliza con diez saltos a un lado y al otro sobre una pierna. ¿Crees que es fácil? Observa su dureza con tus propios ojos:

Did I nail the workout, @MagnusLygdback? 💪 I challenge @sammymewy @alikrieger @meghankling next! Anyone else who’s up to the challenge, share your video with #TombRaiderTraining, and don’t miss Alicia Vikander as Lara Croft in @tombraidermovie March 16! pic.twitter.com/ToEqbMoGD1

— Becky Sauerbrunn (@beckysauerbrunn) 8 de marzo de 2018