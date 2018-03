5 cosas que (de momento) no puedes comprar en Amazon

Hace unos meses nos sorprendía la noticia de que Amazon, una de las plataformas de compras online más importantes del mundo, había vendido un coche en España. Se trataba del primer vehículo comercializado a través de internet en nuestro país. Una transacción que llevó a mucha gente a pensar eso de que “en Amazon se puede encontrar cualquier cosa”. Pero no es así. Al menos en España, el portal no comercializa todos los productos. A día de hoy estas cosas son imposibles de comprar en Amazon:

Viajes

¿Te imaginas poder entrar en Amazon para reservar unos billetes de avión y una habitación de hotel? La compañía lo intentó hace unos años con un servicio llamado Destinations, pero tras hacer algunas pruebas en Estados Unidos y ante la imposibilidad de robarle protagonismo a plataformas como Booking o TripAdvisor descartó seguir adelante.

Tabaco

Otro de los productos que tampoco encontrarás en Amazon es tabaco. Ni cigarrillos, ni hojas de tabaco para liar, ni puros, ni tabaco de mascar ni de chupar. Esto es por normativa interna de la compañía. Aunque sí que puedes encontrar otros productos relacionados siempre y cuando no contengan tabaco ni nicotina: cigarrillos de hierbas, piedras fumables para shisha, cigarrillos electrónicos, máquinas de liar cigarros…

Armas de fuego

Aunque la venta de armas de fuego a través de internet está permitida en España, Amazon no se ha aventurado a entrar en este sector. Una de las razones quizá sea la normativa que existe, ya que los compradores deben depositar una copia de su DNI y de su licencia de armas en la tienda mientras que los envíos se realizan a través de la Intervención de Armas de la Guardia Civil en lugar de mediante Correos. Aunque sin duda lo que más llama la atención de esto no es que Amazon no venda armas de fuego en España, sino que tampoco lo hace en Estados Unidos, un país en el que

Entradas

Ni de cine, ni de teatro ni para conciertos ni para eventos deportivos. En Amazon no se pueden comprar entradas, al menos directamente, aunque sí puedes comprar una caja experiencia para canjearla por una entrada de cine, por ejemplo.

Medicamentos

Se lleva mucho tiempo rumoreando con que Amazon quiere entrar en el negocio farmacéutico, pero a no ser que cambie la ley no lo podrá hacer en nuestro país. Y es que en España únicamente están autorizadas a vender medicinas a través de internet “oficinas de farmacia abiertas al público”.