Shudu Gram, la modelo virtual que ha engañado a todo el mundo

En Instagram no es raro encontrarse con grandes promesas de la moda presumiendo de sus sesiones fotográficas. A juzgar por el perfil de Shudu Gram, esta joven bien podría tratarse de una de ellas. Pero Shudu Gram es especial. Y no lo decimos porque actualmente cuente con más de 60.000 seguidores (una cifra que no para de crecer exponencialmente) con apenas 19 publicaciones, sino porque Shudu Gram en realidad no existe. ¡Es una modelo virtual!

Detrás de Shudu Gram, “la primera supermodelo digital del mundo”, está Cameron-James Wilson, que la creó hace un año: “Estaba aprendiendo modelado 3D para novelas gráficas y animaciones cuando se me ocurrió diseñar a la mujer más hermosa que fuera capaz de imaginar”, ha explicado en una entrevista con Harper’s Bazar. La muñeca Barbie Princesa Sudafrica y las modelos Grace Jones o Alek Wek fueron las inspiraciones para este fotógrafo británico que ha saltado a la fama gracias a esta ‘diosa de ébano’.

“Mucho de lo que vemos en los medios de comunicación está tratando de ser menos real, añadiendo filtros y maquillaje. Shudu Gram viene de la otra dirección: es una fantasía que trata de abrirse paso en la realidad y tengo planes para ayudarla a conseguirlo”, ha señalado Wilson, que confiesa que “Shudu Gram reúne todo lo que me gusta. Ella personifica las mejores partes de las cosas que me inspiran”.

La popularidad de Shudu Gram se multiplicó cuando Fenty Beauty, la línea de maquillaje de la cantante Rihanna, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía suya luciendo sus cosméticos. Los internautas se enamoraron rápidamente de ella por su belleza y sus fotografías artísticas, y se empezaron a interesar por ella. La repercusión de esa imagen llevó a su autor a confesar que, efectivamente, Shudu Gram no era ninguna modelo de carne y hueso, sino que había sido creada por ordenador. Y también aprovechó para avisar de que su intención no es la de “quitarle el trabajo a las modelos reales”.

¿Se convertirá Shudo Gram en la nueva reina de la moda?