Las frases más recordadas de Hernán Cortés

Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Fue el primer gran conquistador del continente, pero no el único. Uno de los más famosos fue Hernán Cortés, que lideró la expedición que inició la conquista de México a principios del siglo XVI. Pero hoy en el blog de Curiosidades de OK Diario no nos queremos centrar en su biografía ni en sus expediciones, sino en las frases célebres que nos regaló durante sus 62 años de vida.

Más vale morir con honra que deshonrado vivir (Esta frase ha sido utilizada y modificada por numerosos líderes políticos a lo largo de la historia, aunque la transformación más famosa es la que hizo Ernesto Ché Guevara: “Más vale morir de pie que vivir de rodillas”)

En circunstancias especiales, el hecho debe ser más rápido que el pensamiento

Parésceme, señores, que ya no podemos hacer otra cosa sino que se ponga una cruz

Vive Dios que lo intenté (Bajo el mítico ahuehuete en la Noche Triste)

¿Cómo puede venir nada bueno si no volvemos por la honra de Dios, es decir, si no cumplimos en seguida con nuestro deber de cristianos y civilizadores?

¡Quemar las naves! (Cuenta la leyenda que fue la orden que Hernán Cortés le dio a sus tropas durante la conquista de México para evitar que sus huestes, amotinadas, se retiraran)

Pues que ansí es, adelante en buena hora (Frase dicha por Hernán Cortés al iniciar la primera batalla contra los Tlaxcaltecas tras varios infructuosos intentos de alianza con ellos)

Santiago y a ellos (Frase pronunciada por Hernán Cortés durante una cruenta batalla contra las tropas de Xicoténcatl)

Referencias literarias a Hernán Cortés

La importancia del conquistador español en la historia de nuestro país también se refleja en la literatura. Miguel de Cervantes en su obra más famosa, El Quijote, hace esta referencia a Hernán Cortés: “¿Quién barrenó los navíos y dejó en seco y aislados los valerosos españoles guiados por el cortesísimo Cortés en el Nuevo Mundo?”.

Por su parte, Lope de Vega le compuso un poema:

“Cortes soy, el que venciera

por tierra y por mar profundo

con esta espada otro mundo,

so otro mundo entoces viera.

Di a España triunfos y palmas,

con felicisimas guerras.

Al Rey infinitas tierras

y a Dios infinitas almas”