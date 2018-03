El objeto de merchandising más sorprendente de La Forma del Agua

Aunque tuvo lugar el pasado fin de semana, todavía resuenan los ecos de la ceremonia de entrega de los Oscars 2018. Una noche en la que Guillermo del Toro y su película La Forma del Agua fueron las grandes protagonistas. Era la máxima favorita a salir triunfadora de la noche, ya que contaba con trece nominaciones. Finalmente consiguió llevarse cuatro estatuillas: Mejor banda sonora, Mejor diseño de producción, Mejor director y Mejor película.

Todo el mundo habla de La Forma del Agua, lo que ha animado a acudir al cine a los espectadores que todavía no la habían visto, y a los fans del film a tratar de hacerse con todo su merchandising. Y precisamente hoy en el blog de Curiosidades de OK Diario vamos a recordar una historia relacionada con un objeto de merchandising de La Forma del Agua os vamos a hablar hoy. Porque, aunque no es oficial, es sin duda el producto más sorprendente que se ha lanzado inspirado en la película: ¡un consolador!

This is it guys! Closing in on our drop date for the Shape of Water inspired toys! 10-15 toys will be available January 15th! Reel in your Lover today! Color name is called “Jewel of the Amazon” #tsow #nsfw #TheShapeofWater #dildo #inspired pic.twitter.com/CyxJFUfXjB

— XenoCat Artifacts (@XenocatArtifact) 9 de enero de 2018