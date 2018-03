Este mapa muestra donde se rodaron las películas ganadoras del Oscar

¿Sabrías decir dónde se rodaron las películas nominadas a los Premios Oscar de 2018? ¿Y las que más premios obtuvieron en la historia o las ganadoras de estatuillas que fueron rodadas en España? No te preocupes sino conoces estos datos porque ahora hay un mapa elaborado por Musement que señala los lugares donde se rodaron las películas que obtuvieron estos premios.

El mapa interactivo que han creado identifica un total de 1.906 localizaciones de 442 películas de gran éxito y es perfecto para aquellos que quieren visitar los lugares donde se rodaron las escenas de sus películas favoritas.

España también es protagonista

Este mapa incluye las localizapermite cribar no sólo por las películas que obtuvieron Premios Oscar, sino también por géneros. Incorpora las cinco películas más taquilleras de cada año. Además, es posible encontrar varias localizaciones españolas entre películas de gran éxito. Así es posible encontrar Lawrence de Arabia que tuvo escenas en Almería y Sevilla, Vicky Cristina Barcelona que se rodó en Barcelona o el Laberinto del Fauno con escenas en Segovia y Zaragoza, entre otras tantas películas rodadas en España.

Este domingo tendrá lugar la 90ª edición de la gala de los Premios Oscar. ¿Sabes donde se rodaron las obras nominadas a Mejor Película?

– Dunkerque (Christopher Nolan): se rodó en Hampshire y Dorset (Reino Unido), California (Estados Unidos) y Dunkerque (Francia).

– La forma del agua (Guillermo del Toro): se rodó en Canadá en Toronto y Hamilton

– El hilo invisible (Paul Thomas Anderson): se filmó en Reinido Unido en North Yorkshire y Blackpool.

– Call me by your name (Luca Guadagnino): se rodó en Lombardía (Italia).

– El instante más oscuro (Joe Wright): se rodó en Reino Unido, concretamente entre Manchester, Oxfordshire, South Yorkshire, Londres y Kent.

– Déjame salir (Jordan Peele): se rodó en Fairhope y Mobile, Alabama, Estados Unidos.

– Tres anuncios en las afueras (Martin MacDonagh): se rodó en Carolina del Norte, Estados Unidos.