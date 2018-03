Lacoste prescinde de su cocodrilo por una buena causa

El logotipo de una marca de ropa va unido irremediablemente a su identidad. Así, nos es fácil reconocer los productos de una empresa como Nike sin necesidad de que aparezca el nombre gracia a su icónico ‘swoosh’. Y lo mismo sucede con Lacoste. ¿A que cuando ves el famoso cocodrilo sabes al instante que se trata de una prenda de Lacoste? Por eso es muy loable el movimiento que ha llevado a cabo la fabricante de ropa francesa, que ha decidido prescindir de su cocodrilo temporalmente en una línea de polos muy especial que busca concienciar a la sociedad sobre la necesidad de prestar atención a algunas especies de animales en peligro de extinción, además de colaborar económicamente con la causa.

Bajo el lema ‘Save our species’ (Salvemos nuestras especies), Lacoste se ha unido a la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y a la iniciativa Save Our Species (SOS) para lanzar una edición limitada de su producto estrella, el polo de color blanco, en el que no hay ni rastro del cocodrilo. El emblema de la compañía deja su espacio a diez animales que actualmente corren serio peligro de desaparecer. En total se han puesto a la venta 1775 prendas, una cifra simbólica, ya que de cada uno de los diez modelos se lanzará una cantidad de unidades de acuerdo al número de ejemplares que oficialmente existen ahora mismo en el mundo:

30 polos con la vaquita marina

40 polos con la Batagur de Birmania

50 polos con el lémur saltador de Sahafary

67 polos con el rinoceronte de Java

150 polos con el gibón de cresta negra oriental

157 polos con el kakapo

231 polos con el cóndor de California

250 polos con el saola

350 polos con el tigre de Sumatra

450 polos con la iguana de Anegada

El precio de cada uno de estos polos de edición limitada es de 150 euros y los puedes comprar a través de su página web. Lacoste destinará parte de los ingresos recaudados por la venta a IUCN, dedicada a la conservación de la vida silvestre en todo el mundo.