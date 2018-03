El próximo martes (6 de marzo) comienza el periodo de reservas de Lorals, unas innovadoras braguitas que surgen para ayudar a disfrutar del sexo oral a todas aquellas mujeres que no estén a gusto con su cuerpo y que tengan complejos por culpa de los olores. Unas braguitas “que te harán sentirte fresca en cualquier momento y gracias a las que podrás olvidarte de todas las preocupaciones y disfrutar del momento“.

Big Announcement: The world’s first oral sex lingerie will help you feel fresh anytime and savor the moment! Designed by women for women to help you get more oral and more orgasms. 🌺 🌊 | #MyLorals #LoveOralAlways #March2018 pic.twitter.com/MbyljXXIZ8

Diseñadas por mujeres y para mujeres, Lorals “te ayuda a conseguir más orgasmos”. ¿Y cómo lo hace? Ejerciendo como una especie de barrera entre tu vagina y la nariz y boca de tu pareja, evitando de esta forma el olor y el sabor de los fluidos, a la vez que ‘protege’ contra posibles complejos por la forma de los labios vaginales o por la depilación del sexo.

En su página web se indica que las braguitas son de un solo uso. Lorals cuentan con un espesor de 0′07 milímetros “para que puedas sentirlo todo”, son súper elásticas y se adaptan perfectamente a las curvas del cuerpo “permitiendo el fácil acceso de la lengua y los dedos para que disfrutes” de tus relaciones, son discretas y crean una barrera entre los olores y los fluidos “para que te concentres en el momento”.

Su creadora, Melanie Cristol, ha explicado que creyó necesario “que hubiera un producto bien diseñado que ayudara a las mujeres a decir ‘sí’ al sexo oral y que les ayudara a sentirse sexis, hermosas y seguras, ya sea en unas vacaciones de lujo o en sus vidas cotidianas”.

Ever heard of the O gap? Fun fact: It doesn’t apply to oral! Women have 3x more orgasms from oral than other kinds of sex. We designed oral sex panties to help you savor the moment and get the pleasure you crave! Be the first to try them. Sign up on our website today! pic.twitter.com/zWomMGyIL1

— Lorals (@MyLorals) 25 de febrero de 2018