Selfie Olympics: Los JJ.OO. de los selfies

Durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, además de disfrutar de los mejores atletas de deportes de invierno, surgió en las redes sociales una curiosa competición llamada Selfie Olympics. Este torneo informal trataba de buscar lo que podríamos catalogar como ‘el peor-mejor selfie’, es decir, la fotografía más ridícula posible que de tan mala fuera genial. Afortunadamente para los aficionados al humor de internet Selfie Olympics regresó con motivo de PyeongChang 2018, y es uno de los ‘legados’ que nos quedan para seguir recordando los Juegos Olímpicos de Invierno que echaron el cierre hace unos días.

Durante las dos semanas que duraron los JJ.OO. de PyeongChang 2018 Twitter se llenó de curiosos participantes que querían ganar la medalla de oro de Selfie Olympics. Bajo el hashtag #SelfieOlympics comenzaron a aparecer imágenes que no tardaron mucho tiempo en hacerse virales. Y es que en esta ocasión los aspirantes se lo curraron con unas propuestas de lo más curiosas y sorprendentes. A continuación te dejamos una selección con algunos de los mejores selfies que se enviaron este año:

¿Qué fotografía crees que sería la ganadora de Selfie Olympics?