En 2014 Shakira lanzó su octavo álbum de estudio, bautizado con su propio nombre. En ese disco se incluían canciones como ‘Dare (La La La)’, que sonó durante el Mundial de Brasil 2014, ‘Empire’ o ‘Can’t remember to forget you’ a dúo con Rihanna. Mientras que en su portada podíamos ver a Shakira sosteniendo una guitarra española. Ahora, casi cuatro años después, hemos descubierto una curiosidad sobre esa carátula. Y todo gracias a Igor Lipchanskiy, un instagrammer que se dedica a revelar lo que pasa detrás de las cámaras de las portadas más famosas de la historia de la música.

Porque en realidad Shakira no estaba sosteniendo la guitarra por sí misma. ¡El propio Igor Lipchanskiy le echaba una mano desde fuera del encuadre de la foto! Como habrás podido adivinar esta ‘verdad’ es más bien una pequeña mentira piadosa sobre la que este instagrammer ha sustentado su proyecto. Porque Igor Lipchanskiy se dedica a imaginarse qué estaba pasando alrededor de los músicos más famosos del mundo mientras posaban para la imagen de portada de sus nuevos discos.

De esta forma ‘descubrimos’ una especie de triángulo amoroso entre John Lennon, Yoko Ono y el propio Igor Lipchanskiy en la carátula de Double fantasy, el porqué de esa cara de preocupación que luce The Weeknd en Starboy, que Lana del Rey estaba a punto de ser empapada por una bebida justo antes de que el fotógafo la retratara en Born to die o que esa posición de los brazos de Jim Morrison en forma de cruz en el disco The Best of The Doors tiene una explicación: el instagrammer estaba preparado para afeitarle el vello de sus axilas.

Más de 19.500 personas disfrutan con la creatividad y el buen humor de Igor Lipchanskiy en su cuenta de Instagram, donde hasta el momento ha publicado alrededor de cuarenta montajes. Y parece que no se detendrá ahí. De hecho pide ideas a todos sus seguidores. “¿Tú qué harías si el que estuviera detrás de la escena fueras tú en lugar que yo?”, nos pregunta.

A continuación os dejamos con unos cuantos ejemplos de la obra de Igor Lipchanskiy: