Dicen que la siesta es un invento español. En otros países incluso se ríen de nuestra costumbre de dar una cabezadita justo después de comer, pero no saben que dormir unos instantes es beneficioso para nuestra salud e incluso nos ayuda a rendir más en el trabajo por las tardes. No es algo que digamos nosotros, hay múltiples estudios que así lo certifican. Sin embargo, no todo el mundo es capaz de dormirse cuando se echa a la siesta. Para todos aquellos a los que les cueste relajarse con la comida en el estómago existen diferentes herramientas destinadas a conciliar el sueño. Una de ellas es Napflix, la plataforma autodenominada como “el Netflix de las siestas”.

Napflix es una parodia del popular servicio de vídeo bajo demanda. Un proyecto de dos creativos españoles, Víctor de Tena y Franc Bonet, en el que se recopilan “los vídeos más largos y aburridos de YouTube” con un objetivo: ayudarte a combatir el insomnio y a dormir plácidamente la siesta o por las noches.

El Tour de Francia, tu inseparable compañero de siesta

En Napflix encontrarás todo tipo de vídeos relajantes. Desde un vídeo de ocho horas de duración con una vela consumiéndose, hasta otro de cuatro horas del campeonato mundial de ajedrez, una masterclass de Leonard Susskind sobre la partícula de Dios, la boda de la Infanta Elena con Marichalar y un clásico: el Tour de Francia de 1992. ¡La de siestas veraniegas que nos habremos echado con la ronda gala sonando de fondo en la televisión!

“Los vídeos han sido elegidos manualmente gracias a nuestros expertos en siestas, que han tardado varios años en poder completar esta misión debido a los efectos potentes efectos narcolépsicos que tienen estos vídeos…”, se explica con humor en la página web de Napflix.

¿Cómo utilizar Napflix?

Para acceder a los contenidos de Napflix no hace falta crear una cuenta, ni registrarse ni pagar. Es una plataforma totalmente gratuita a la que puedes entrar a través de este enlace. ¡Feliz siesta!