Johnny Cash, biografía del maestro del 'country'

El ‘rey de la música country’ no es un título que cualquiera pueda obtener. Sólo Johnny Cash logró este apodo. Nacido un 26 de febrero como hoy hace 86 años se convirtió en uno de los músicos más influyentes del siglo XX no sólo por sus propias canciones sino también por las versiones que hizo de canciones de otros artistas como Hurt de Nine Inch Nails o Redemption Song de Bob Marley.

Johnny Cash nació en Kingsland, Arkansas, Estados Unidos en 1932 con el nombre de J. R. Cash. Comenzaría a usar el nombre de John tras alistarse al ejército donde no podía tener un nombre solo con iniciales. A los cinco años de edad comenzó a trabajar en las plantaciones de algodón, pues pertenecía a una familia de clase trabajadora que se vió especialmente afectada durante la Gran Depresión. Estas experiencias le formarían e inspirarían posteriormente para muchas de sus canciones en las que mostraba simpatía hacia la clase obrera, los olvidados y aquellos que pasaban grandes dificultades.

Con doce años comenzó a cantar y escribir canciones tras aprender a tocar la guitarra gracias a su madre y un amigo de la infancia. La música gospel y la irlandesa fueron dos de sus grandes inspiraciones.

Ingresó al ejército en 1950 donde permaneció hasta 1954. Se casó entonces con Vivian Liberto, la que sería su primera mujer y se mudaron a Memphis. Allí consiguió en 1955 su primer contrato con Sun Records Studio. Comenzó así su carrera musical en la que incluso tenía canciones con Elvis Presley. Su canción Walk the Line, del año 1956, fue la número uno de la música country y estaba en el top 20 de la música pop, lo que demostraba la permeabilidad entre géneros que tendría la música de Johnny Cash.

En 1958 firmó con Columbia Records un nuevo contrato más lucrativo. Entre finales de los 50 y principios de los 60, Cash tuvo problemas con la bebida y las antefataminas en la época en que tenía multitud de giras. Posteriormente superaría estos problemas y en 1968 se casaría con June Carter, la que sería su segunda y última esposa.

Entre 1969 y 1971 tuvo un programa de televisión propio en el canal ABC, The Johnny Cash Show, en el que aparecieron grandes artistas invitados como Neil Young, Louis Armstrong, Ray Charles o Bob Dylan entre otros.

Fue en los 70 cuando comenzó a vestir completamente de negro en sus actuaciones, un estilo muy diferente al de los artistas de country que solían vestir como vaqueros. Johnny Cash explicaba que vestía así en en homenaje a la gente pobre, los hambrientos, “los presos que habían pagado por sus crímenes” y los traicionados por la edad y las drogas. Su carrera comenzó a sufrir un bache en las dos siguientes décadas hasta que en los 90 rejuveneció de la mano del productor Rick Rubin y su nuevo album American Recordings. que le llevó a tener un gran éxito nuevamente.

En 2003 grabó el videoclip de su versión de Hurt de Nine Inch Nails, la que se convertiría en una de sus canciones más conocidas pese a no ser propiamente suya. June Carter, su mujer, murió en mayo de este mismo años y Johnny Cash fallecería en septiembre a causa de la diabetes que sufría.