¿Cuáles son las redes sociales más populares?

Las redes sociales forman parte de nuestra rutina. Felicitar un cumpleaños a través de Facebook, informarnos de las noticias del día en Twitter o hacer una fotografía de nuestra comida para que la vean nuestros seguidores de Instagram son acciones muy habituales. Pero cada persona tiene su propia forma de utilizar las redes sociales, así como su favorita. Ahora, gracias al informe Digital in 2018 elaborado por We Are Social y Hootsuite podemos hacernos una idea de cuáles son las redes sociales favoritas de los internautas de acuerdo al número de usuarios activos en cada una de ellas.

Facebook es la reina de las redes sociales. 2.167 millones de personas se conectan cada mes a la plataforma creada por Mark Zuckerberg. Por detrás se sitúa YouTube con 1.500 millones de personas, lo que ofrece una buena explicación de por qué el consumo de televisión está cayendo en la sociedad.

En el ranking están mezcladas las redes sociales con las aplicaciones de mensajería. De ahí que el tercer lugar sea para WhatsApp con 1.300 millones de usuarios activos. Los mismos que registra Facebook Messenger en la cuarta posición. Para encontrar Instagram hay que descender hasta el octavo peldaño, donde aparece con 800 millones de usuarios. Tumblr se sitúa por detrás con 794 millones de usuarios, mientras que Twitter se queda a un paso del top 10 (11ª posición) con 309 millones de usuarios.

Casi la mitad de los ciudadanos del mundo utiliza las redes sociales

El estudio revela que existen 3.196 millones de usuarios activos en las redes sociales, lo que supone un 42% de la población total del planeta. Donde más triunfan es en Emiratos Árabes Unidos, donde se registra un 99% de penetración, seguido por Corea del Sur con un 84% y Singapur con un 83%. España se sitúa en el 26º lugar con un 58% de la población utilizando las redes sociales.

En cuanto al tiempo empleado, Filipinas es el número uno con un promedio de 3 horas y 57 minutos. Brasil es segundo con 3 horas y 39 minutos, mientras que los españoles pasan de media 1 horas y 38 minutos en las redes sociales.