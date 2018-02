¿Sirven los videojuegos para aprender? La respuesta es positiva y casos como el del Discovery Tour by Assassin’s Creed no hacen sino refrendar este pensamiento. Ubisoft ha estrenado esta misma semana un nuevo modo de juego para Assassin’s Creed Origins. Pero no se trata de un modo de juego habitual, sino de una herramienta a medio camino entre entre el entretenimiento y el aprendizaje que permite a cualquier persona explorar al completo la recreación en 3D del Antiguo Egipto de Assassin’s Creed Origins sin ningún tipo de combate o restricción de tiempo y jugabilidad.

75 tours guiados por el Antiguo Egipto

De Alejandría a Menfis, del Delta del Nilo al Gran Mar de Arena, de la Meseta de Guiza al Oasis de Fayum. El Discovery Tour by Assassin’s Creed permite a los visitantes explorar el rico mundo de este periodo histórico de dos formas: con total libertad o siguiendo cualquiera de los 75 tours guiados creados por los equipos creativos de Ubisoft en colaboración con expertos historiadores y egiptólogos:

Egipto: Grandes regiones de Egipto, Jeroglíficos del Antiguo Egipto, La fundación de Cirene, Redescubrir Egipto, El ágora y las termas, La arena de gladiadores, Monumentos importantes de Cirene, El templo de Zeus en Cirene, Siwa, Fayún, El natrón, Exportaciones de Cirene, La acrópolis de Cirene, Fauna del Antiguo Egipto, Flora del Antiguo Egipto, La depresión de Qattara, El río Nilo, fuente de vida, Desiertos de Egipto, La ciudad de Menfis y Jean-François Champollion

Grandes regiones de Egipto, Jeroglíficos del Antiguo Egipto, La fundación de Cirene, Redescubrir Egipto, El ágora y las termas, La arena de gladiadores, Monumentos importantes de Cirene, El templo de Zeus en Cirene, Siwa, Fayún, El natrón, Exportaciones de Cirene, La acrópolis de Cirene, Fauna del Antiguo Egipto, Flora del Antiguo Egipto, La depresión de Qattara, El río Nilo, fuente de vida, Desiertos de Egipto, La ciudad de Menfis y Jean-François Champollion Las pirámides: Secretos de la Gran Pirámide, Los enigmas de la esfinge, La pirámide escalonada de Zoser, Cámara subterránea de la Gran Pirámide, La Gran Pirámide de Guiza, cámaras superiores, Las teorías de Jean-Pierre Houdin, La necrópolis de Guiza en resumen, Complejo funerario de Jufu, Complejo funerario de Khafre, Complejo funerario de Menkaura, El origen de la pirámide, La primera pirámide de Sneferu, La pirámide acodada de Dahshur, La Pirámide Roja de Dahshur, Las pirámides del Imperio Medio y En la pirámide escalonada de Zoser

Secretos de la Gran Pirámide, Los enigmas de la esfinge, La pirámide escalonada de Zoser, Cámara subterránea de la Gran Pirámide, La Gran Pirámide de Guiza, cámaras superiores, Las teorías de Jean-Pierre Houdin, La necrópolis de Guiza en resumen, Complejo funerario de Jufu, Complejo funerario de Khafre, Complejo funerario de Menkaura, El origen de la pirámide, La primera pirámide de Sneferu, La pirámide acodada de Dahshur, La Pirámide Roja de Dahshur, Las pirámides del Imperio Medio y En la pirámide escalonada de Zoser Vida diaria: Momias del Antiguo Egipto, Templos y sacerdotes, Pan y cerveza, La construcción en el Antiguo Egipto, Artesanos del Antiguo Egipto, La importancia de las momias, Templos y rituales del Antiguo Egipto, Obreros y transporte, La alfarería en el Antiguo Egipto, Osiris, la primera momia, Cultivos del Antiguo Egipto, La moda del Antiguo Egipto, La vivienda egipcia, Medicina del Antiguo Egipto, Amuletos y rituales, Agricultura y estaciones, Cuero y lino en el Antiguo Egipto, Vino en el Antiguo Egipto, Aceite en el Antiguo Egipto y Animales domesticados del Antiguo Egipto

Momias del Antiguo Egipto, Templos y sacerdotes, Pan y cerveza, La construcción en el Antiguo Egipto, Artesanos del Antiguo Egipto, La importancia de las momias, Templos y rituales del Antiguo Egipto, Obreros y transporte, La alfarería en el Antiguo Egipto, Osiris, la primera momia, Cultivos del Antiguo Egipto, La moda del Antiguo Egipto, La vivienda egipcia, Medicina del Antiguo Egipto, Amuletos y rituales, Agricultura y estaciones, Cuero y lino en el Antiguo Egipto, Vino en el Antiguo Egipto, Aceite en el Antiguo Egipto y Animales domesticados del Antiguo Egipto Alejandría: Cleopatra, reina de Egipto, Planificación de Alejandría, El asedio de Alejandría, La gran biblioteca de Alejandría, El serapeo de Alejandría, El Mouseion de Alejandría, La Isla del Faro, El Paneion, Presentación de Alejandría, Alejandría: un núcleo comercial, La educación en Alejandría, Alejandría, ciudad de celebración, El hipódromo de Alejandría y Los faraones griegos

Cleopatra, reina de Egipto, Planificación de Alejandría, El asedio de Alejandría, La gran biblioteca de Alejandría, El serapeo de Alejandría, El Mouseion de Alejandría, La Isla del Faro, El Paneion, Presentación de Alejandría, Alejandría: un núcleo comercial, La educación en Alejandría, Alejandría, ciudad de celebración, El hipódromo de Alejandría y Los faraones griegos Los romanos: Equipamiento militar de Roma, Fuertes romanos, Los fuertes de Cirenaica, Acueductos romanos y La crucifixión

Discovery Tour, gratis para los usuarios de Assassin’s Creed Origins

Si ya dispones de tu copia de Assassin’s Creed Origins podrás descargar sin coste alguno el Discovery Tour. En caso contrario, no hará falta tener el juego, ya que esta herramienta educativa está disponible por separado para PC a través de Uplay y de Steam. Su precio es de 19’99 euros.