5 razones para animarte a tener sexo durante la menstruación

En el sexo existen muchos mitos y tabúes que en el blog de Curiosidades de OK Diario queremos colaborar para desterrar. Uno de ellos apunta a que no se puede tener relaciones durante la menstruación. No sólo está mal visto, sino que además mucha gente piensa que es malo para la salud. Aunque la realidad es bien distinta: el sexo durante los días de regla es posible y no es perjudicial ni para él ni para ella.

La clave para llevar a cabo esta práctica sexual es la comunicación entre ambos miembros de la pareja. Hablar sin pelos en la lengua es vital para vivir una sexualidad plena y para animarse a probar experiencias nuevas como el sexo durante la menstruación. Si estás buscando argumentos que terminen de convencerte, aquí tienes cinco:

Mantener relaciones sexuales durante la regla acorta tu menstruación: Las contracciones musculares que se producen con los orgasmos ayudan a que expulses la sangre de forma más rápida (la regla será más abundante, pero también más corta) Los orgasmos ayudan a aliviar los dolores: Son un analgésico natural. Producen una gran descarga de endorfinas, por lo que puede disminuir el dolor de cabeza y de pecho, el dolor abdominal y la fatiga. La menstruación es un lubricante natural: Olvídate de los lubricantes artificiales, al menos durante esos días, ya que la vagina estará lubricada naturalmente La mujer es más activa sexualmente durante la menstruación: ¿No has notado que ellas tienen el deseo más a flor de piel durante estos días? Aprovéchalo para disfrutar de una buena sesión de sexo Colabora a fortalecer el vínculo sexual y sentimental con tu pareja: Experimentar sensaciones nuevas y decir adiós a los prejuicios te unirá todavía más a tu pareja

Algunas recomendaciones antes de practicar sexo durante los días de regla

Si después de leer estos argumentos te has convencido a ponerlo en práctica, recuerda tomar precauciones. Que tu pareja tenga la regla no quiere decir que esté exenta del riesgo de quedarse embarazada. Ten en cuenta también que habrá un flujo de sangre que podría mancharlo todo, así que provéete de toallas para colocarlas debajo de vosotros. Y cuando terminéis es muy importante que os limpiéis muy bien para eliminar cualquier resto de flujo de la menstruación.