¿Estamos obsesionados con los selfies?

Los selfies entraron con fuerza en nuestras vidas hace unos años y ahora se han convertido en parte imprescindible de nuestra rutina. Porque, no mientas, ¿cuántos selfies te haces cada día? Según un estudio realizado por el buscador Kayak un 86% de los españoles admiten hacerse al menos un selfie al día y un 31% más de diez selfies diarios. Como término medio nos sacamos doce selfies al día. Aunque lo preocupante no es esto, sino que un 14% de los encuestados admite que pasa más de una hora para intentar conseguir la fotografía perfecta. ¿Estamos obsesionados?

En la investigación en la Kayak analiza los hábitos de fotografía de los españoles no sólo se han tenido en cuenta los selfies, también las fotos en general. Y es que durante nuestras vacaciones solemos hacer una media de 46 fotos diarias, es decir, más de 300 fotografías en una semana de viaje. ¿Y qué pasa con esos centenares de fotos cuando volvemos a casa tras las vacaciones? Casi la mitad de los españoles (45%) las comparte con su familia y amigos, mientras que un 30% las publica en las redes sociales y sólo un 29% de los encuestados las imprime.

El estudio también revela que pasar tanto tiempo pendientes de la cámara en la mano puede llegar a molestar a nuestros compañeros de viaje. Un 43% de los españoles encuestados asegura que le molesta este tipo de hábitos de fotografía. De hecho, a un 18% le incomoda particularmente el gran número de selfies que suelen hacerse sus amigos.

¿Somos esclavos de las redes sociales?

Parece que nos gusta mantener al día a nuestros seguidores durante nuestras vacaciones. De media, los menores de 35 años publican fotos en las redes sociales tres veces al día. Los resultados de la encuesta muestran también que estas fotos de viaje inspiran a un 39%, mientras que en un 14% de los encuestados provocan envidia.

Además, un 20% de los españoles ha visitado un destino únicamente porque lo ha visto en las fotografías de otra persona en las redes sociales. Un 5% afirma que no tiene sentido sacar fotografías si no se van a publicar en las redes sociales, y un 6% no ve razón para irse de vacaciones si no se van a publicar fotografías del viaje.