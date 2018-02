Día del Soltero, la respuesta de los solteros a San Valentín

San Valentín, el día del amor por excelencia, llegará mañana puntualmente a su cita con el calendario. Pero los que miran con resignación este día han creado su propia festividad, el Día del Soltero, que precisamente se celebra cada 13 febrero como respuesta a San Valentín. Y también como reivindicación porque, ¿qué hay de malo en estar soltero? ¿Es necesario tener pareja para sentirse pleno?

Con el paso de los años el Día del Soltero cada vez va adquiriendo más importancia en nuestra sociedad. Está dejando de ser una efeméride curiosa para convertirse en una fecha señalada. Buena prueba de ello es el estudio realizado por la agencia de viajes online Rumbo, que desvela que casi la mitad de los españoles tienen previsto viajar durante el mes de febrero lo van a hacer en solitario, lo que supone un aumento de un 9,8% con respecto a 2017.

Viajar, una de las mejores maneras de celebrar el Día del Soltero

El día del Soltero es una fecha ideal para montarse una escapada. Sobre todo porque febrero es uno de los meses más baratos del año para viajar. Y da igual no tener pareja, ¡en solitario también se puede viajar! En España hay cada vez más personas que lo hacen. Se les llama viajeros single, una tendencia que no implica necesariamente que no tengan pareja, sino que son todas aquellas personas que, simplemente, deciden viajar sin compañía.

Según el estudio de Rumbo, un 45% de los españoles considera que viajar ayuda a conocerse mejor a uno mismo. A un 19% le gustaría hacer un viaje en solitario en algún momento de su vida, mientras que los que quieren pero todavía no lo han hecho argumentan que ha sido por falta de tiempo.

¿Adónde viajar por el Día del Soltero?

Disfrutar del sol y del mar sin aglomeraciones, recorrer una capital europea al ritmo de uno mismo o zambullirse en el ambiente festivo de dos de los carnavales más famosos del mundo son algunos de los planes favoritos para este San Solterín.

Dentro del territorio nacional, los cinco destinos favoritos para hacer una escapada single en febrero son Madrid (con un 12% de las reservas), Barcelona (6%), Tenerife (3%), Gran Canaria (2%) y Palma de Mallorca (2%). Fuera de nuestras fronteras, se imponen las escapadas a capitales europeas, con Londres (5% de las reservas), París (4%), Lisboa (3%), Ámsterdam (3%) y Roma (2%). Y quienes optan por destinos más alejados, eligen Buenos Aires, Cancún, Santiago de Chile, Río de Janeiro y Bangkok.