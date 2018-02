El sexo es un tema que nos interesa mucho. Sólo hay que echar un vistazo a los números: ‘sexo’ fue la segunda palabra más buscada en 2017 en el diccionario online de la Real Academia Española. Y es que con más de 590.000 búsquedas, sólo ‘haber’ consiguió superarla. Esta es una de las curiosidades sobre el sexo que nos cuentan desde la marca de juguetes eróticos de lujo LELO, que opina que está relegado a un ostracismo que impide que hablemos libremente sobre él y que conozcamos algunos de sus aspectos más divertidos.

Fornication Under Consent of the King

‘Fuck’ es una palabra muy utilizada, sobre todo por los anglosajones. La mayor parte de la población conoce su significado, sin embargo su origen no está tan claro. Muchas son las leyendas que hablan sobre su procedencia, unos indican que proviene de ‘ficken’, palabra germánica que significa empujar.

Pero otras fuentes indican que este concepto surge en la Edad Media en Inglaterra, donde sólo se podía tener sexo si el rey daba su autorización para ello, por lo que era necesaria su aprobación. Si el rey accedía y otorgaba ese derecho, se debía colocar en la puerta una placa con una leyenda que rezaba “Fornication Under Consent of the King” (FUCK). Como contrapartida, gracias a esta placa todo el mundo se enteraba de lo que ocurría, por lo que la privacidad se veía reducida a la mínima expresión.

Las leyes de sodomía de Estados Unidos

Una de las potencias más avanzadas a nivel mundial en términos económicos, tecnológicos, recursos, etc., queda retratada al hablar de sexo. Las leyes de sodomía en los Estados Unidos estuvieron generalizadas en todo el país, prohibiendo una gran variedad de prácticas como el sexo oral o las relaciones entre personas del mismo sexo. De hecho, no fue hasta principios del siglo XXI (2003) cuando la Corte Suprema abolió dichas leyes. Aunque algunos estados como Oklahoma o Texas todavía no han derogado sus leyes que impiden las relaciones sexuales entre homosexuales…

Los juguetes eróticos son más antiguos de lo que crees

En contra de lo que pueda parecer, los juguetes eróticos no son productos relativamente modernos. Más bien todo lo contrario, ya que el consolador más viejo conocido hasta la fecha data de hace 30.000 años y fue desenterrado en una cueva en Alemania. Sin embargo, han evolucionado substancialmente, ya que mientras los primeros ejemplares eran manuales, la inclusión de las últimas tecnologías permite crear productos innovadores como el nuevo Sona de LELO, un estimulador de clítoris que funciona por medio de ondas sónicas.