Un sueño hecho realidad: ¡Roy Orbison vuelve a los escenarios!

El próximo mes de diciembre se cumplirán treinta años del fallecimiento de Roy Oribison, uno de los músicos más importantes de la historia. Sus grandes temas como ‘Only the lonely’, ‘Oh, pretty woman’ o ‘Crying’ forman parte del imaginario colectivo y es imposible no recordarle con sus inseparables gafas de sol sobre el escenario. Una imagen que se volverá a repetir gracias a los avances tecnológicos porque se acaba de anunciar Roy Orbison In Dreams: The Hologram UK Tour, una gira por el Reino Unido que estará protagonizada por un holograma del rockero, al que acompañará la Royal Philharmonic Concert Orchestra.

A partir del mes de abril todos los que echen de menos a Roy Orbison tendrán una nueva oportunidad de volver a disfrutarlo gracias a este tour. “Esta es la primera gira mundial de hologramas de una superestrella icónica. Se necesita un nombre como Roy Orbison para tener éxito. No sólo era un vocalista dotado, sino también era capaz de revolucionar a la industria, al igual que estas giras”, ha señalado Bob Ringe, CEO de BASE Hologram, compañía responsable de recrear virtualmente al músico.

Alex, hijo de Roy Orbison, se ha mostrado muy contento con la iniciativa: “mi padre fue una de las primeras personas en combinar el rock and roll con el sonido orquestal, así que la combinación de una gran orquesta con mi padre es realmente un sueño hecho realidad”. Por su parte, Danny Betesh, promotor del Roy Orbison In Dreams The Hologram UK Tour y primer promotor de sus conciertos en los años sesenta, ha explicado que “he estado trabajando con artistas y espectáculos en directo desde los años 60 y es inmensamente emocionante ver a Roy volver al escenario de una manera tan moderna y creativa. Su música nunca pasó y ahora los fans pueden disfrutar viendo el espectáculo en vivo y escuchando todas esas canciones tan queridas”.

Roy Orbison no es el primer músico ‘resucitado’

La tecnología permitirá a los fans de Roy Orbison volver a disfrutar de su música en directo viéndole encima de un escenario, aunque no es la primera vez que vemos un concierto protagonizado por un holograma. Grandes artistas como Michael Jackson, Abba, Ronnie James Dio, Jimi Hendrix o Tupac ya ‘resucitaron’ virtualmente en ocasiones anteriores.