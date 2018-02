10 frases de Marco Aurelio, ‘el sabio’ emperador romano

Marco Aurelio (121 a. C. – 180 a. C.) fue uno de los emperadores más prestigiosos del Imperio romano, pues fue el último de los considerados Cinco Buenos Emperadores que lograron la mayor expansión de dicho imperio. Era apodado ‘el sabio’ y ‘el filósofo’, por su particular dedicación a la filosofía. Defensor del estoicismo, doctrina basada en alcanzar la felicidad y tranquilidad prescindiendo de los hechos y acciones que perturban la vida.



Meditaciones, es la famosa obra que Marco Aurelio escribió y en la que se encuentran reflejadas su pensamiento filósofico y espiritual. Entre sus frases se pueden encontrar expresiones que incitan al individuo a vivir en paz consigo mismo y evadirse de lo que hagan los demás. Pensamientos con más de 2.000 años que a día de hoy siguen vigentes y que se pueden encontrar entre las profundas y típicas frases de las redes sociales.

Frases de Marco Aurelio