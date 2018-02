Los youtubers siempre buscan la manera de sorprender a sus suscriptores. Con tanta gente haciendo vídeos para colgar en YouTube, la cosa cada vez está más difícil, así que hay que buscar grandes retos. Retos que puedan convertirse en récord Guinness, como el que acaban de logar los tres australianos responsables del canal How Ridiculous. Sus nombres son Derek Herron, Brett Stanford y Scott Gaunson y ya son conocidos en internet por sus peripecias deportivas a lo largo y ancho del mundo, como la que les ha llevado a Lesoto, en África.

Derek Herron ha sido el que ha inscrito su nombre con letras de oro en el Libro Guinness de los Récords después de haber anotado la canasta desde más metros de distancia de la historia: 201’422 metros (660 pies). La hazaña tuvo lugar las cataratas de Maletsunyane, desde cuyo borde Herron fue lanzando balones tratando de encestarlos en una canasta situada justo debajo de sus pies. Hasta que uno de ellos logró entrar por donde debía y provocó la locura entre los youtubers.

Teniendo en cuenta que una cancha de baloncesto mide 28 metros de largo, lo que ha conseguido Derek Herron es encestar una canasta como si hubiera lanzado desde una distancia equivalente a más de siete pistas. ¡Increíble! Estamos convencidos de que ni las grandes estrellas de la NBA como LeBron James o Stephen Curry ni los mejores jugadores de baloncesto de nuestro país como los hermanos Paul y Marc Gasol serían capaces de hacerlo…

How Ridiculous, récord Guinness tras récord Guinness

No es la primera vez que los chicos de este canal de YouTube consiguen un récord Guinness. De hecho no es ni siquiera la primera vez que consiguen este récord Guinness, ya que Derek Herron ha batido su propia marca, que estableció hace poco más de un año en 180 metros. Se trata de la quinta vez que How Ridiculous supera este registro. La primera vez que entraron en el Libro Guinness de los Récords data de noviembre de 2011, cuando encestaron desde 66’89 metros.