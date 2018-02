Un Monopoly para tramposos, el juego de mesa para los poco legales

El Monopoly es el juego de mesa en el que cada jugador se convierte en un inversor que busca exprimir a sus contrarios y hacerse con la mayor cantidad de billetes de juguete. No todo valía en este juego que tiene normas. No obstante, siempre ha habido jugadores que pretendían saltarse la ley, en este caso el reglamento, para tratar de ganar. Ya no hará falta, pues Hasbro ha creado una versión especial para tramposos.

El engaño y las trampas son las bazas que esta nueva versión del clásico Monopoly insta a utilizar. La compañía había analizado que casi la mitad de los jugadores emplean artificios poco éticos para ganar las partidas. Por ello, han decidido lanzar esta curiosa versión en 2018, convirtiéndose así en una de las versiones más originales del juego.

Todo está permitido

En este nuevo Monopoly las trampas están permitidas, siempre que no seas descubierto claro. Al contenido tradicional del juego se le han añadido quince nuevas cartas que premian las tretas realizadas con éxito y castigan a los tramposos que son atrapados. Por ejemplo, si un jugador mueve la ficha de otro jugador durante su turno y es pillado, el segundo jugador podrá colocar la ficha del contrario en la casilla que desee. Como esta carta habrá otras 14 que benefician y castigan a la vez a los poco legales.

Lo que viene a perpetuar esta versión del clásico juego de mesa es que las trampas se van a seguir haciendo, pero ahora al menos hay castigos para estos jugadores.