Se divorcia de su mujer porque sólo se duchaba una vez al año

Aunque San Valentín esté en el horizonte, todos sabemos que el amor puede no ser para toda la vida. Hay muchas razones que llevan a que una pareja pida el divorcio: fin del feeling entre ambos, problemas de convivencia, infidelidades… Pero estamos convencidos de que ninguna te parecerá tan sorprendente como la de un matrimonio de Nuevo Taipéi que acaba de finalizar por culpa de una higiene ‘un tanto descuidada’.

Según informan medios locales de Taiwán, un juez ha aprobado una solicitud de divorcio presentada por un hombre (del que no ha transcendido su nombre) que alegaba tortura psicológica debido a los malos hábitos de higiene de su mujer (apellidada Lin). Al parecer, ésta sólo se duchaba una vez al año, además de que no se lavaba el pelo ni se cepillaba los dientes de forma regular.

“Durante el tiempo en que fuimos novios, la higiene de mi mujer era normal, pero todo empeoró después de casarnos. Primero se duchaba una vez por semana, después una al mes, y, al final, una vez al año”, ha desvelado el marido, que también ha explicado que “el olor en casa era insoportable” y que la convivencia entre ambos era insostenible. De hecho, argumentó que debido a esta falta higiene personal únicamente mantenían relaciones sexuales una vez al año, lo que les había privado de poder tener hijos durante una década.

“No quería que trabajase”

Además de todo esto Lin, que no tenía empleo, disuadió a su pareja en varias ocasiones de trabajar e incluso se lo prohibió aduciendo que tenía que quedarse en casa para cocinar para su suegro, con dificultades para moverse. La situación se hizo insostenible cuando en 2015 el hombre se mudó de ciudad para trabajar y su mujer se presentó en el nuevo empleo para exigiendo que renunciara al puesto.

El hombre pidió la separación, pero la mujer no se lo concedió, por lo que el caso llegó a los tribunales. El juez que ha llevado la petición de divorcio la aprobó después de comprobar que la pareja no se ponía de acuerdo ni en el trabajo, ni en las tareas domésticas ni en la higiene. Esto, unido a que llevaban dos años separados, hacía evidente que el matrimonio no iba a funcionar, por lo que otorgó el divorcio. Pero el fallo todavía puede ser apelado…