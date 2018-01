TrapAdventure 2, el videojuego que ha hecho perder los nervios a internet

Hay aficionados que se quejan de que los videojuegos actuales tienen un nivel de dificultad casi irrisorio. Sostienen que pasarse un juego “es cuestión de tiempo” y que no suponen un reto alguno. Es cierto que hay excepciones como la saga Dark Souls, que pone a prueba la paciencia de los jugadores. Y, desde hace unos días, también conocemos otro nuevo ejemplo llamado TrapAdventure 2 que en apenas unos días ha conseguido poner de los nervios a todo internet.

TrapAdventure 2 se presenta como el videojuego “más difícil, más irritante y más frustrante de la historia”. Y no es para menos porque ofrece una aventura no apta para gente sin paciencia. Podríamos decir que en este plataformas de estética retro cualquier movimiento que hagas tiene un final inevitable: tu muerte. Y para muestra, un vídeo:

Aunque TrapAdventure 2 se publicó a mediados de 2016, no ha sido hasta ahora cuando el mundo ha descubierto su existencia. Y todo gracias a un tuit se ha hecho viral en los últimos días, haciendo que las descargas en la App Store se hayan disparado (el juego gratuito, pero hay que pagar 1’09 euros para desbloquearlo por completo).

“Si tiendes a exasperarte a menudo, te recomiendo que no juegues a TrapAdventure 2.. Literalmente, este juego te volverá loco. ¡Te lo prometo! Como te he avisado, este título es muy estresante. Puedes enfadarte y frustrarte tanto como para acabar tirando tu teléfono móvil por la ventana. No me responsabilizo del disgusto que pueda causarte. Y si después de leer esto, todavía estás ansioso por jugar a TrapAdventure 2, entonces adelante. ¡Buena suerte!”, advierte su creador, Hiroyoshi Oshiba, en la descripción.

Dificilísimo… ¡pero no imposible!

Si eres de los valientes que ya se han enfrentado a TrapAdventure 2, quizá te hayas dado cuenta de lo desafiante del reto. Sin embargo, no se trata de una misión imposible. Armándote de mucha paciencia, haciendo buen uso de la multitud de vidas que el juego te da y memorizando todos y cada uno de los movimientos a realizar, es posible acabárselo. Hay gente que ha subido vídeos a YouTube mostrando su hazaña: