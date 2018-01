¿Es cierto que los hombres sólo piensan en sexo?

Hay muchos mitos y leyendas en torno al sexo. Algunos hablan sobre el punto G, otros sobre el tamaño del pene… Pero, ¿son ciertos? La marca de juguetes eróticos de lujo LELO considera que es fundamental educar en materia sexual, “un área importante en la vida de los españoles”. De ahí que comparta con nosotros cinco curiosos datos sobre el sexo y las relaciones humanas que puede que no conocieras.

1. ¿Está relacionado el tamaño de los pies y de las manos con el del pene?

Creer que el tamaño de los pies, el de las manos o incluso el de la nariz tiene relación con el tamaño del pene se sustenta sobre el hecho científico de que los genes Hox juegan un papel determinante en el desarrollo de los dedos de los pies y de las manos, así como del pene y el clítoris. Sin embargo, no existe una relación probada científicamente acerca de este hecho, por lo que lo más frecuente es que el desarrollo de las extremidades y los genitales no sea equivalente.

2. ¿Dónde está el punto G?

En el caso de las mujeres, existe un determinado lugar en la pared anterior de la vagina en la que el 90% de las mujeres participantes en la encuesta realizada por LELO declara tener una mayor sensibilidad sexual. También se habla del punto G masculino, que se supone que está en una zona situada entre los testículos y el ano, cercana a la próstata. El caso es que no se ha podido ubicar con exactitud el punto G, ya que ni los científicos han sido capaces de encontrar una zona que sea realmente más sensible, puesto que los escáneres no logran ver ninguna parte de la vagina que parezca diferente ni por su flujo sanguíneo ni por sus terminaciones nerviosas. Y en los hombres sucede lo mismo…

3. ¿Sólo se masturban los hombres?

La masturbación masculina es algo relativamente aceptado, mientras que en las mujeres continúa siendo un tema bastante tabú (incluso entre el género femenino existe una tendencia a negar la realización de dicha práctica). Sin embargo, los datos ofrecidos por LELO rechazan tal afirmación: a pesar de que no se acercan a los datos de los hombres (el 60% declara haberse masturbado durante el último mes), el 26% de las mujeres declara haberse masturbado en los últimos treinta días.

4. ¿Cuánta información contiene el esperma?

En la era de internet, el Big Data y la transferencia de datos se tiende a pensar que todo es digital. O dicho de otra manera, que toda la información sobre una persona se puede encontrar en la red. Esta afirmación podría ser considerada como cierta teniendo en cuenta que en los últimos dos años hemos generado más información que desde el inicio de la humanidad. Sin embargo, en plena era digital el esperma humano contiene de media 37’5 megas de información genética. Asimismo, durante la eyaculación, en un periodo de tan sólo tres segundos se traspasan 1’5 gigas de información. En otras palabras, este intercambio de información es un millón de veces más rápido que la velocidad de conexión media a internet.

5. ¿Sólo son los hombres los que piensan en sexo?

Existe la creencia de que los hombres piensan en sexo más que las mujeres. De hecho se dice que el hombre piensa en sexo cada siete segundos (6.000 veces al día), lo que implicaría hacerlo cada vez que respira. Pero en la encuesta realizada por LELO sólo la mitad de los hombres reconoció que pensaba en sexo de forma diaria (una o dos veces al día). El 40% respondió que lo hacen una vez a la semana, mientras que el 10% restante tiene pensamientos sexuales una o ninguna vez al mes. Estos porcentajes son superiores a los reportados por las mujeres, aunque las diferencias son menores de lo que comúnmente se cree. Así, el 20% de las mujeres piensa en sexo a diario frente al 67% que lo hace una o dos veces por semana. Por tanto, ni los hombres están pensando todo el tiempo en sexo ni la diferencia con las mujeres es tan extrema como nos suele dictar el imaginario colectivo.