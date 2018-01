Hoy es un día muy esperado por los aficionados a los deportes de invierno porque este 21 de enero se celebra el World Snow Day 2018. El Día Mundial de la Nieve es una efeméride promovida por la Federación Internacional de Esquí (FIS) para promover las diferentes actividades que se realizan en la nieve, además de difundir la práctica del esquí y de los deportes que se practican en la nieve.

Muchos de vosotros aprovecharéis para ir a la montaña a disfrutar de un día rodeados de nieve, pero antes en el blog de Curiosidades de OK Diario te ofrecemos un aperitivo en forma de algunos datos que puede que no conocieras sobre la nieve. Como por ejemplo, ¿sabías que no es de color blanco? No es que hayas vivido engañado todo este tiempo, sino que parece ser de este color porque es así como se refleja la luz del sol sobre los copos helados, pero en realidad es incolora y transparente. Aunque en ocasiones puedes verla de color azul si la ves a cierta distancia, o roja en algunos lugares de alta montaña debido a unas microalgas llamadas Chlamydomonas nivalis.

La nieve está formada por pequeños cristales de hielo agrupados en copos. Cada copo tiene una forma única (prismas, placas hexagonales, estrellas…), pero siempre posee seis lados y su tamaño es de apenas un centímetro. Sin embargo, en 1887 se registró el copo de nieve más grande del mundo. Fue visto en Fort Keogh (Montana, Estados Unidos) y medía 38’1 centímetros.

La nieve, el mejor remedio contra el frío

Puede sonar increíble, pero algunos animales utilizan la nieve para resguardarse contra las bajas temperaturas del invierno. Sirve de aislante para sus madrigueras debido a que la nieve posee una buena proporción de aire atrapado dentro de sus cristales. Al no poder moverse ese aire, se reduce la posibilidad de que se transfiera el calor.

Pero hay que tener cuidado con la nieve porque puede ser perjudicial para nuestra salud. Si no tomamos las precauciones necesarias podemos acabar con quemaduras en la piel y úlceras en los ojos. ¡Así que no olvides echarte crema protectora y ponerte las gafas!