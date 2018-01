La vacuna universal contra la gripe, cada vez más cerca

Este año la vacuna contra la gripe no está siendo tan eficaz como en anteriores ocasiones. Actualmente se estima que su efectividad está siendo del 25%, cuando normalmente oscila entre el 40 y el 60%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) es la responsable de decidir qué tres cepas del virus se incluyen cada año en la vacuna de acuerdo a las que más circularon la temporada anterior. Este año, sin embargo, una de las cepas no ha sido incluida en la vacuna y la otra ha mutado, por lo que no le afecta la inmunización. De ahí que proyectos como el que está llevando a cabo una compañía británica para tratar de obtener una vacuna universal contra la gripe sean tan importantes para la sociedad.

El objetivo de Vaccitech, compañía fundada por científicos del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford (Reino Unido), con la vacuna universal contra la gripe es que ofrezca inmunidad contra las partes del virus que se mantienen inalterables de un año a otro. Para ello, en Vaccitech MVA-NP + M1, que así se llama la vacuna, se han usado proteínas del núcleo del virus en lugar de las que están la superficie, que son las que cambian continuamente. Funcionaría de forma distinta a las vacunas tradicionales, tratando de aumentar las células T, un tipo de célula inmunitaria.

22’69 millones de euros para obtener la vacuna universal contra la gripe

Compañías como Google se han mostrado interesadas en colaborar con el desarrollo de la vacuna universal contra la gripe. Vaccitech ha recaudado más de 22 millones de euros de diferentes inversores para este proyecto, que ahora se enfrenta a su segunda fase. De momento Vaccitech MVA-NP + M1 ha sido probada con resultados positivos en 145 pacientes. Ahora la vacuna será aplicada a más de dos mil personas durante los próximos dos años para confirmar su eficacia.

“Si obtenemos datos positivos que demuestren que podemos influir en las tasas de hospitalización por gripe, no hay duda de que habrá algún socio que se encargará de esto. Esto puede cambiar las reglas del juego en un mercado muy competitivo”, ha explicado a la agencia Reuters Tom Evans, presidente ejecutivo de Vaccitech, que ha recordado que hasta el momento ninguna vacuna universal contra la gripe ha conseguido superar la primera fase de desarrollo.

2023 podría ser el año en que esta vacuna universal contra la gripe estuviera lista para ser comercializada, aunque desde la compañía avisan de que un plazo más realista sería pensar en 2024 o 2025.