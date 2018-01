Beber café en los aviones podría ser una mala idea

En los aviones es común que se ofrezca café a los pasajeros, entre otros productos, durante los viajes. En ocasiones es difícil rechazar esta bebida caliente que ayuda a amenizar la travesía. No obstante, podría ser una mala idea tomar dicho café. Podría ser una fuente de bacterias nocivas para el organismo.

Una auxiliar de vuelo de American Airlines ha explicado de manera anónima al medio Vice, algunos de los entresijos y secretos de los aviones comerciales. Y ha dejado bien clara una recomendación: no beber café de los aviones.

E. coli en el agua

La recomendación de esta trabajadora se basa en que utilizan el mismo agua potable para el café que para el cuarto de baño. “Recientemente tuvimos un test para detectar E. coli en nuestro agua y no lo superó. Entonces apareció mantenimiento, pulsaron un par de botones y lo pasó”, argumenta la auxiliar de vuelo.”Evita cualquier agua caliente o te. La embotellada y el hielo está bien, por supuesto.”

A pesar de este consejo, hay que destacar que el agua que se utiliza en los aviones tiene que pasar ciertas regulaciones para que pueda ser ofrecida a los pasajeros.

En 2012, la Agencia de Protección Medioambiental realizó diferentes pruebas en aerolíneas comerciales y detectó en sus análisis que un 12% del agua estudiada daba positivo en bacterias coliformes, lo que podría indicar la presencia de E. coli.

En Reddit, en 2016 se realizó un hilo de preguntas a trabajadores de aerolíneas. Uno de ellos también explicaba que beber café no era una buena idea. Según él, no lavaban adecuadamente las jarras desde las que sirven el café, tan sólo las enjuagaban. Explicaba que no había control sobre esta cuestión y a los trabajadores no les importaba. Él mismo calificaba el café de “repugnante”.