El cine, la literatura, la televisión, los videojuegos… ¡Los vampiros están por todas partes! Especialmente cuando llega Halloween, estos ‘chupasangre’ son los protagonistas de las historias terror más cruentas. Así que para que conozcas mejor hoy en el blog de Curiosidades de OK Diario vamos a recopilarte algunos datos que puede que no supieras sobre ellos.

¿De dónde procede el término ‘vampiro’?

No hay consenso sobre este tema. Algunos lingüistas apuntan a que su origen puede estar en la palabra húngara ‘vampir’, mientras que otros lo sitúan en la turca ‘upior’, en la serbia ‘bampiiup’ o en la serbocroata ‘pirati’. Sea cual sea su procedencia, lo que está claro es que los vampiros forman parte del imaginario colectivo de numerosas culturas alrededor del mundo

Drácula, el más famoso

Si hablamos de vampiros, rápidamente se te vendrá a la cabeza el más famoso. Hablamos del Conde Drácula, un personaje de ficción inspirado en un cruento príncipe rumano que existió de verdad: Vlad Tepes, también conocido como El Empalador

Elizabeth Báthory, una vampiresa ‘eternamente joven’

En la actualidad no existen los vampiros, pero eso no quiere decir que no los hubiera en la antigüedad. Una de las más temidas era la condesa húngara Elizabeth Báthroy. Apodada ‘la condesa sangrienta’ sostenía que la sangre de las mujeres jóvenes podía ayudarle a mantenerse joven eternamente, por lo que asesinó a muchas de ellas para beberse su sangre y bañarse en ella.

¿El vampirismo tiene cura?

En la antigüedad se creía que los vampiros podían ‘curar su enfermedad’. Se conocen teorías procedentes de varias culturas de Europa, cuyos métodos pasan desde comer mucho ajo hasta matar al vampiro para comerse sus cenizas o desangrarlo y hacer pan con su sangre para luego comérselo.

El príncipe Carlos, ¿antepasado de Drácula?

Hay historiadores que han investigado y confirmado que el príncipe Carlos de Inglaterra está emparentado con Vlad Tepes. Es más, la propia familia real británica ha confirmado este parentesco: la reina Isabel II es tataranieta de una noble aristócrata húngara descendiente de El Empalador.