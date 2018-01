El 31 de enero será un día especial: habrá un supereclipse de luna azul

En el blog de Curiosidades de OK Diario te avisamos con tiempo para que te vayas preparando: no hagas planes para la noche del 31 de enero porque tendrás la oportunidad de asistir a un espectáculo único (siempre y cuando estés en el lugar indicado). Ese día se producirá un supereclipse de luna azul, una rareza astronómica que hace 150 años que no sucede (el último data del 31 de marzo de 1866). Será un momento muy especial, ya que esa noche sucederán al mismo tiempo hasta tres fenómenos, que serán los que provoquen el supereclipse de luna azul.

Tres hitos coinciden en el cielo para dar lugar al supereclipse de luna azul

Por un lado, la luna del miércoles 31 de enero será la segunda luna llena del mes. Este fenómeno se conoce como ‘luna azul’, aunque debido a su cercanía a la Tierra también será la segunda y última superluna del año (la primera fue el 2 de enero).

Ya tenemos dos acontecimientos. El tercero es que la luna quedará completamente oculta por la sombra proyectada por la Tierra (la umbra) en lo que será un eclipse lunar total. Será visible al oeste de América del Norte, en Asia oriental, en Australia y en el Pacífico. Este eclipse teñirá de un color rojo o anaranjado el disco del satélite, algo que se suele denominar como ‘luna de sangre’.

En definitiva, el miércoles algunos afortunados podrán ver lo que algunos medios han bautizado como el supereclipse de luna de sangre azul. Es supereclipse porque es un eclipse de superluna. Es de sangre porque el color que mostrará la luna será rojizo. Y será azul porque es el nombre con el que se le conoce a la segunda superluna del mes. ¿Alguien da más?

El próximo supereclipse de luna azul será dentro de diez años

Si tienes la suerte de estar la noche del 31 de enero en algunos de los lugares desde los que se podrá ver el supereclipse de luna azul, no pierdas la oportunidad de mirar al cielo. Y es que la próxima vez que se producirá este evento astronómico será el 31 de diciembre de 2028. Y una vez más el 31 de enero de 2037. Pero para eso todavía falta mucho…