Se dice que el apocalipsis zombi es algo que sólo ocurre en historias de terror y ciencia ficción, pero los aficionados al mundo zombi no pueden evitar temer que este escenario alguna vez sea real. El éxito de series como The Walking Dead, películas como Guerra Mundial Z o la gran popularidad de los eventos ‘survival zombie’ no ayudan a estar demasiado tranquilos, así que hoy en el blog de Curiosidades de OK Diario os vamos a ofrecer una serie de consejos para sobrevivir en caso de apocalipsis zombi.

Lo más importante es estar preparado para un hipotético apocalipsis zombi. Por ello debes ir buscando un refugio en una zona aislada y segura que te servirá como base. En él debes almacenar suministros suficientes para al menos 90 días. Durante este tiempo tendrás que aprender a valerte por ti mismo y a sobrevivir en el nuevo día a día apocalíptico con el que te tocará lidiar.

Entre los suministros no pueden faltar alimentos enlatados y envasados al vacío, grandes cantidades de agua, un kit de emergencias con todo lo necesario para curarte en caso de accidente, medicamentos, ropa de abrigo, un arma y un cuchillo. Además de una mochila con lo necesario por si acaso te toca salir huyendo a toda prisa. También te vendrán bien otros utensilios como cinta americana, accesorios de cocina, linternas, mecheros o filtros de agua.

Para moverte, necesitarás un coche que funcione con combustible diésel, ya que la gasolina dejará de ser útil si pasan uno o dos años. Ten a mano una bicicleta para casos de emergencia. Y para sobrevivir, necesitarás aprender a manejar un arma para situaciones de extrema necesidad y también para cazar animales que comer.

Aunque en caso de apocalipsis zombi más importante es que aprendas a ser totalmente independiente. Hacer de todo sin necesidad de la ayuda de nadie es vital porque nunca sabes en quién podrás confiar (ya sabemos que el ser humano es egoísta y malo por naturaleza). Y también a mantenerte positivo en todo momento. Por muy negativa que sea la situación estar calmado y ser optimista puede ayudarte a sobrevivir durante más tiempo.