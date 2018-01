Un armario que dobla la ropa y la organiza automáticamente

Doblar la ropa y organizarla adecuadamente puede ser una tarea aburrida. Si hubiera una máquina que pudiera llevar a cabo esta acción, las personas podrían ahorrar tiempo para otras cosas. Parece que ya hay una solución para ello. El CES 2018, una feria de electrónica anual celebrada en Estados Unidos ha sido testigo de un curioso avance tecnológico: el armario Laundroid. Este es capaz de doblar la ropa automáticamente y organizarla.

Seven Dreamers es la empresa que ha desarrollado esta tecnología que es capaz de hacer más que doblar ropa. No obstante, el precio actual de esta máquina no es nada bajo aún: 13.000 euros. La compañía reduciría su precio en torno a 1.500 euros si logran producirlas en masa.

Organización total

Este armario cuenta con una tecnología que analiza la ropa. Determina la talla, color, material y estado. En base a esto trata cada prenda de una manera diferente a la hora de doblarla y es capaz de identificar a quién pertenece. Así, la organiza de manera adecuada. Uno de sus inconvenientes es que puede tardar entre 5 y 10 minutos en doblar y colocar cada prenda de ropa.

Esta máquina capaz de doblar ropa de manera automática se lanzará al mercado a finales de año, momento en el que se podrá conocer su precio final y ver la demanda que genera entre los consumidores.

Este armario puede contribuir a la comodidad, pero por su elevado precio y el tiempo que tarda en doblar cada prenda, hacerlo por uno mismo puede resultar más interesante. Además, la manera de organizar la ropa de esta máquina podría no ser la forma en la que a cada persona le gusta. Para muchas personas, el método manual puede seguir resultando ser una manera más interesante de tratar la ropa.