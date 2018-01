Marilyn Monroe, la reina de Hollywood de los años 50

Si te decimos Norma Jeane Baker seguramente no sabrás de quién hablamos, pero ¿y si pronunciamos el nombre de Marilyn Monroe? Entonces la cosa cambia. Nacida el 1 de junio de 1926 y fallecida el 5 agosto de 1962, Marilyn Monroe es una de las personalidades más importantes de la historia. Su imagen ha sido convertida en símbolo y su fama va más allá del mundo del cine, al que enamoró con su sonrisa en los años 50.

Hoy en el blog de Curiosidades de OK Diario queremos sumergirnos de lleno en la filmografía de Marilyn Monroe para recordar algunas de las películas que marcaron su carrera en Hollywood.

The Shocking Miss Pilgrim y Dangerous years

En total Marilyn Monroe participó en 29 películas a lo largo de su carrera. Las primeras de esta larga lista fueron The Shocking Miss Pilgrim y Dangerous years en 1947, un año después de haber firmado un contrato con la 20th Century Fox para trabajar como extra en el cine.

Amor en conserva

Marilyn Monroe compartió escena con los grandes actores de su época. En el año 1949 la vimos en pantalla junto con Groucho Marx en Amor en conserva, en la que sería la última película de los hermanos Marx (Groucho, Harpo y Chico).

La tentación vive arriba (The seven year itch)

Si hay una imagen icónica de Marilyn Monroe (y del cine del siglo XX) es la suya luciendo un vestido blanco cuya falda se levanta por el aire que sale de una rejilla del metro. Esta escena se puede ver en La tentación vive arriba, película del año 1955 que le valió una nominación a los premios BAFTA como mejor actriz extranjera.

Con faldas y a lo loco (Some like it hot)

Hablando de premios, Marilyn no se prodigó mucho recogiendo galardones. El más importante lo consiguió gracias al film de 1959 Con faldas y a lo loco, donde fue premiada en los Globos de Oro como mejor actriz de comedia o musical.

Something’s got to give

La última película que figura en la filmografía de Marilyn Monroe es Something’s got to give de 1962, aunque se da la peculiaridad de que la diva no terminó de rodarla. Debido a su falta de compromiso (llegó tarde 17 de los 30 días de grabación) fue despedida, aunque fue readmitida posteriormente tras la insistencia del director. Sin embargo, Marilyn nunca llegó a finalizarla, ya que murió antes de completar el rodaje, pero sus escenas bañándose desnuda en una piscina son historia del cine.