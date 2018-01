Siempre nos han dicho que los Reyes Magos eran tres (Melchor, Gaspar y Baltasar). Que venían de Oriente. Y así muchas cosas más que nos hemos creído durante todo este tiempo. Pero hoy, aprovechando su inminente llegada a las casas de todo el mundo, en el blog de Curiosidades de OK Diario queremos abrirte los ojos y contarte algunos falsos mitos que existen en la sociedad sobre los Reyes Magos.

Los Reyes Magos no eran ni reyes ni magos

El único evangelio de la Biblia en el que se menciona específicamente a los Reyes Magos es el de Mateo (2: 1-2), aunque no se dice ni los nombres, ni cuántos eran, ni que cada uno procediera de una parte diferente del mundo ni que tuvieran algún tipo de título relacionado con la monarquía. No fue hasta el siglo V cuando el Papa San León determinó que eran tres personas, en referencia a los tres regalos que llevaron al niño Jesús (oro, incienso y mirra), aunque hay quienes apuntan a que eran siete o doce. O cuatro, porque la leyenda cuenta que hay un cuarto rey mago llamado Artabán. Éste no llegó a tiempo a Judea por haber desviado su camino para curar a un viejo moribundo. Y al llegar a Judea fue encarcelado durante treinta años en el palacio de Jerusalén.

Los Reyes Magos tampoco eran magos, aunque este falso mito tiene más que ver con que el término griego ‘magós’ significa ‘hechicero’ pero también ‘hombre sabio o de ciencia’, como los filósofos o los que estudiaban las estrellas.

Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar también tienen su origen en esa época. Las primeras referencias proceden de dos textos del siglo V en donde se les nombra como Melichior, Gathaspa y Bithisarea; y Melkon, Gaspard y Balthazar. Y también en un mosaico del siglo VI en la iglesia de San Apolinar Nuevo en Rávena (Italia), donde aparecen representado con los tres nombres que se conocen hoy en día.

¿Eran españoles?

Uno de los últimos mitos en descubrirse tiene que ver con su procedencia. Siempre se ha dicho que procedían de Oriente, aunque nunca se ha especificado de qué parte. Podría ser Persia, Babilonia, Arabia... Sin embargo, el papa Benedicto XVI en el libro ‘La infancia de Jesús’ especifica que no venían de Oriente, sino de Tartessos, una zona que que se ubicaría entre Huelva, Cádiz y Sevilla. ¡Así que los Reyes Magos pudieron ser andaluces!