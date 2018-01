Elvis Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo (Mississipi, Estados Unidos) en el seno de una familia pobre. Y puede que fuera esta la clave de su éxito porque cuenta la leyenda que cuando el joven Elvis Presley tenía 11 años pidió a sus padres una bicicleta como regalo, pero estos, temerosos por su integridad física y ante la imposibilidad de realizar un desembolso tan grande, le convencieron para que finalmente se decantara por una guitarra. Quizá estemos ante uno de los hitos involuntarios más importantes de la historia de la música, ya que ese joven aprendiz de guitarrista se convertiría en una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX.

Rockabilly, un estilo musical ‘made in Elvis Presley’

Se calcula que existen alrededor de 700 grabaciones originales de Elvis Presley. Su primer disco vio la luz en 1956, pero todavía hoy se siguen publicando recopilaciones con sus canciones más sonadas. No en vano, el inventor del rockabilly (un género que fusiona la música country con el R&B) es el responsable de temas que se han convertido en parte del imaginario colectivo como ‘Suspicious mind’, ‘Love me tender’, ‘Can’t help falling in love with you’, ‘Jailhouse rock’, ‘Viva Las Vegas’, ‘A little less conversation’ o ‘Don’t be cruel’.

Únicamente los Beatles y Garth Books han vendido más discos en Estados Unidos en toda la historia que Elvis Presley y su prolífica carrera incluso le llevó a hacer sus pinitos en el mundo del cine. Una industria para la que trabajó bastante en los años 60 filmando películas y creando bandas sonoras.

Una muerte envuelta en secretismo

Elvis Presley también fue el protagonista del primer concierto transmitido por televisión a nivel mundial a través de satélite. Unos 1.500 millones de personas vieron en directo Aloha from Hawaii. Eso fue en 1973, cuatro años antes de que falleciera a los 42 años de edad. La última etapa de Elvis Presley se caracterizó por sus problemas de salud provocados por un consumo excesivo de medicamentos. Y quizá fuera esta la razón del supuesto ataque que acabó con la vida del rey del rock and roll, que fue encontrado inerte en su mansión de Memphis el 16 de agosto de 1977.