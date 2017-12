The Secret Shoe, el zapato de los superespías ya es una realidad

Todos lo hemos visto. El espía británico o americano de turno se encuentra en un apuro del que nadie podría salvar cuando de repente saca una cuchilla de sus zapatos que le permite cortar las cuerdas y desatarse. Pero no solo eso, este espectacular calzado de última generación cuenta con un dispositivo móvil con el que el espía localiza a sus compañeros para que le echen una mano. Un dispositivo bastante útil ¿verdad? Lástima que solo puede verse en la ficción. Hasta ahora. Hablamos de The Secret Shoe By Oliver Sweenwey, unos zapatos que está revolucionando el mundo del calzado ¿Te lo vas a perder?

El zapato multiusos

Sherlock Holmes, Jason Bourne e incluso el mismísimo James Bond aprobarían tener uno de estos zapatos para su vida cotidiana. Se trata de The Secret Shoe, una creación de Oliver Sweenwey basada en tres aspectos fundamentales: lujo, diseño y utilidad. Un zapato diferente al resto que puede albergar hasta seis gagdets en total, tres en cada uno de los pies, entre los que destaca el teléfono móvil más pequeño del mundo. Para ello, este calzado cuenta con un sistema de ocultación basado en una serie de compartimentos secretos en los que poder almacenar los distintos dispositivos.

Cámara, micro USB, GPS, chip de rastreo, loción aftershave… Estos zapatos albergan en su interior todo lo que necesita un buen espía para hacer frente a una intensa jornada de trabajo. Un producto diseñado para cubrir hasta las más remotas emergencias y que puede sacarte de un apuro en más de una ocasión. Eso sí, todo ello bien oculto en la suela interior de un zapato de máxima calidad. “Hacemos todo lo posible para obtener los mejores materiales de todo el mundo. El cuero para el zapato secreto es de ciervo salvaje procedente de las fincas escocesas, seleccionado a mano por mí mismo y curtido en lotes muy pequeños”, afirma Tim Cooper, CEO de la compañía.

Protagonismo artesanal

Otro de los aspectos más destacados de The Secret Shoe se basa en su producción. Una cadena en la que todo depende de un maestro artesano que es capaz de crear una auténtica obra de arte en forma de zapato. Es decir, no existen dos calzados iguales. “Nuestro maestro artesano Gianni corta el cuero a mano. Cada piel es excepcional: reflejando la existencia salvaje de los ciervos en particular, incluyendo rasguños, estrías y picaduras de garrapatas”, comenta Cooper.

Eso sí, cada cliente tiene la opción de poder personalizar sus creaciones por medio de la introducción del nombre, coordenadas o alguna frase especial en el borde de la suela del zapato. Cabe destacar que todos los pares de The Secret Shoe están fabricados en Ancona (Italia) con el máximo mimo posible. Eso sí, sentirte como un verdadero espía tiene su coste, y es que estos zapatos tienen un precio mínimo de 1676 euros. Parece misión imposible…