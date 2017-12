Las claves del multimillonario proyecto OVNI del Pentágono

Los OVNI siempre han sido un tema de conversación recurrente en la vida de los seres humanos. La presencia de vida extraterrestre en el espacio puede definirse como el enigma más importante de todos los tiempos. Muchos han sido los que han afirmado ver naves espaciales sobrevolando los cielos. Otros muchos incluso aseguran que han sido abducidos por unos objetos voladores no identificados que se hacen llamar OVNI. Pues bien, parece ser que hasta el propio Gobierno de Estados Unidos se cree la existencia de estos dispositivos, ya que, según The New York Times, el Pentágono gastó más de 22 millones de dólares en resolver el misterio ¡No te lo pierdas!

El proyecto del millón

Nadie dijo que demostrar la existencia de vida extraterrestre fuera barato. Sino que se lo digan al Pentágono que se gastó entre 2008 y 2011 un total de 22 millones en el Advanced Aerospace Threat Identification Program. Un ambicioso proyecto dedicado expresamente a investigar todo lo relacionado con los fenómenos OVNI. Cabe destacar que esta investigación pudo llevarse a cabo para complacer distintos tratos de favor que había apalabrados con anterioridad.

Tal y como informa The New York Times, El Pentágono puede definirse como el organismo al frente de un programa capitaneado por Harry Reid, senador demócrata de Nevada. El principal contratiempo es que la mayoría de los 22 millones destinados a la investigación fueron a parar a la compañía aeroespacial de Robert Bigelow, un multimillonario convencido con la existencia de los extraterrestres. Un hombre que ya había donado grandes cantidades de dinero para este propósito y cuya obsesión, según algunas informaciones, echó a perder el proyecto.

Fenómenos paranormales

El Advanced Aerospace Threat Identification Program se dedicó a investigar varios sucesos paranormales que tuvieron lugar en distintos puntos de Estados Unidos. Todos ellos relacionados con el fenómeno ufológico entre los que destaca la famosa persecución que dos cazas del portaaviones Nimitz realizaron en la Costa de California a un auténtico OVNI. Una nave voladora del tamaño de un avión comercial de la que no se pudo obtener ningún dato relevante.

Desde el punto de vista económico, muchos expertos aseguran que todo este proyecto no es más que una simple pantomima para la adjudicación ilegal de dinero. Lo que está claro es que es la primera vez que se hace público que el Gobierno de Estados Unidos ha invertido dinero para desvelar un fenómeno relacionado con los OVNI.