John Lennon: Así fue el ‘beatle’ más soñador y revolucionario

Como decía una de sus más míticas canciones: “You may say I’m a dreamer, but I not the only one”. Una frase que pasó a la posteridad como símbolo de ese carácter solidario y luchador que siempre caracterizó al músico británico. Muchos reconocerán a John Lennon como uno de los miembros fundadores de la banda The Beatles y figura de referencia en la música moderna. Sin embargo, su historia fue mucho más profunda y revolucionaria que la que compartió junto a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Todo comenzó el 9 de octubre de 1940 en Liverpool. Mientras los nazis bombardeaban la ciudad, Julia y Alfred Lennon dieron la bienvenida a su primer y único hijo, que sufriría las consecuencias de una relación tóxica y desestructurada. Peleas, abandonos, huidas y una creciente pasión por la música marcaron su infancia. Al igual que artistas de la talla de Ray Charles, Little Richard o Chuck Berry, quienes acompañaron al pequeño John durante su crecimiento.

El comienzo de una era

En plena adolescencia y mientras estudiaba en la escuela de Bellas Artes, Lennon conoció a un muchacho que cambiaría su vida para siempre: Paul McCartney. Juntos compartieron talento e inquietudes y formaron su primer grupo amateur, The Quarrymen. Ambos probaron suerte como compositores, dejando para la posteridad los primeros temas de una pareja artística que años más tarde haría historia. Una época de plenitud que se vio truncada por la muerte de su madre, a manos de un conductor borracho. A la tristeza por este terrible suceso y una situación laboral de lo más precaria, se sumó pronto la llegada de un nuevo amigo, George Harrison, que avivó su pasión por la música.

En 1960, el grupo renació con más fuerza que nunca y bajo el nombre Long John and the Silver Beatles, que años más tarde se reduciría hasta The Beatles. En aquella etapa sus actuaciones se limitaban a giras de segunda fila y clubs de strip-tease. Hasta que en 1961, Brian Epstein les descubrió en The Cavern, el ya mítico lugar donde el grupo catapultó su carrera. Con la llegada de Ringo Starr en 1962, John Lennon y el resto de The Beatles comenzaron una vorágine de éxitos e histeria colectiva en todo el planeta.

Lennon no solo lideró muchas de las composiciones de la banda, sino también ese aire ingenioso, rebelde y desenfadado que siempre les caracterizó. En apenas cinco años, The Beatles se convirtió en uno de los grupos más importantes e influyentes de la historia de la música. Un título que pronto se convirtió en todo un lastre.

Decadencia y felicidad a partes iguales

En 1967, John Lennon contrajo matrimonio con la japonesa Yoko Ono, el auténtico amor de su vida y la mujer que según muchos motivó la disolución del grupo. Sin embargo, esta separación fue el fatal desenlace de unos años plagados de problemas económicos, rencillas entre los músicos y la impotencia de caer en la monotonía. En abril de 1970, The Beatles comunicó el fin de una “década prodigiosa”, tal y como la describió el propio Lennon.

A partir de ese mismo instante, John y Yoko formaron su propio grupo, Plastic Ono Band, y emprendieron una revolucionaría andadura como activistas del pacifismo. El tema de referencia ‘Imagine’ se convirtió en un emblema del movimiento, mientras el gobierno de Estados Unidos luchaba por expulsarlo del país y nacía su primer hijo, Sean Ono Lennon. Tras vivir varios años alejado de la vida pública, John decidió volver al estudio con el albúm ‘Double Fantasy’, que quedó marcado por la inesperada muerte del cantante.

Días después, el 8 de diciembre de 1980, las balas de un seguidor perturbado pusieron fin a su historia. John Lennon pasaría así a la posteridad como un dios de la modernidad, símbolo de una noble lucha que quizás le costó la vida.