Las claves para comprender la polémica de los kebabs

Los kebabs, ese alimento basado en la mezcla de distintas carnes que se ha convertido en toda una tendencia en el mundo entero. Un producto de procedencia turca que se enmarca como uno de los “manjares” más populares entre los jóvenes después de una larga noche de excesos. Todos conocemos los kebabs y seguramente hayas oído hablar de la reciente polémica que ha suscitado la UE en relación a este producto. Pero… ¿conoces todos los datos de esta historia? Te lo contamos.

¿La prohibición del kebab?

Los rumores sobre que afirmaban que la UE iba a prohibir el consumo de kebabs en toda Europa han circulado por la sociedad a lo largo de la semana. Sin embargo, pocas personas conocen la realidad sobre esta polémica indemostrable. Las noticias falsas corren como la pólvora, y no, la UE no va a prohibir los kebabs. Desde la institución europea solo han mostrado su rechazo a una propuesta de la Comisión que tenía el objetivo de añadir a la receta una serie de aditivos entre los que destacan los fosfatos. La finalidad de estas sales de ácido fosfórico es evitar que la carne pierda todo el agua y se mantenga mucho más jugosa.

Desde la UE han querido aclarar todo este malentendido alegando que no va a prohibir el uso de este aditivo porque ya estaba prohibido. Es decir, los kebabs que se comercializan en cualquier tienda o kiosko no llevan ningún tipo de ácido fosfórico. Así que no, los kebabs no van a ser prohibidos simplemente se ha rechazado la propuesta de añadir este aditivo a la receta original del alimento. El sabor y la textura de los kebabs va a seguir siendo la misma, ya que no se ha modificado ningún tipo de aliciente de los que ya incluía este jugoso producto.

La era de la desinformación

Vivimos en la era de la instantaneidad. Por desgracia, no todo el mundo respeta las máximas de la información y decide basar su argumento en la rapidez y no en el contraste. Todo ello, unido al incremento de las redes sociales han generado una falsa noticia que ha escandalizado a todos los europeos amantes de los kebabs. Lo que está claro es que está prohibida la utilización de este tipo de fosfatos en la fabricación de kebabs, otra cosa es que las propias empresas productoras respeten este régimen. Por el momento, la decisión de la UE es inamovible pero no sabemos que ocurrirá en un futuro no tan lejano.