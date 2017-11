¿Qué extraña enfermedad padece Dustin, de Stranger Things?

Dustin Henderson es uno de los personajes más queridos de la serie estrella de Neflix, Stranger Things. Su increíble desparpajo frente a la cámara, combinado con esa simpática sonrisa que luce siempre en cada escena, consiguieron conquistar a los muchos espectadores que actualmente siguen la ficción. Sin embargo, su rasgo más característico es consecuencia directa de la extraña enfermedad que padece desde pequeño. El actor Gaten Matarazzo sufre displasia cleidocraneal, una dolencia desconocida para la gran mayoría y que le impide tener una dentadura normal, entre otros muchos síntomas.

¿En qué consiste la displasia cleidocraneal?

Yo dudes! A little pre-op pic before my oral surgery today. One step closer to having my own real teeth eventually. @ccd_smiles Una publicación compartida de Gaten Matarazzo (@gatenm123) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 4:23 PDT

La displasia cleidocraneal es un trastorno de origen genético que se caracteriza por diferentes anomalías que afectan al desarrollo de los huesos, principalmente el cráneo y las clavículas. Además de las alteraciones asociadas al proceso de formación de los dientes que ya conocemos gracias al caso del protagonista de Stranger Things. “Hay una posibilidad entre un millón de tenerla, lo más normal es contraerla de uno de tus padres, y simplemente me sucedió a mí. Tengo un caso muy leve así que no me afecta tanto, pero puede ser una enfermedad difícil”, explicó el actor durante una entrevista con la revista People.

Los pacientes afectados son portadores de una mutación del gen RUNX2 en el cromosoma 6, lo que provoca la ausencia total o parcial de las clavículas, una estatura reducida, hipermovilidad en los hombros o el retraso en el cierre de las fontanelas, es decir, el espacio membranoso que hay entre los huesos del cráneo.

Lamentablemente, se trata de una enfermedad que no tiene cura. Por ello, el tratamiento de la displasia cleidocraneal va destinado a paliar los síntomas y a facilitar la vida de los pacientes. La recién adquirida popularidad de Gaten Matarazzo ha ayudado a dar visibilidad a una dolencia que hasta ahora permanecía escondida. Una labor que compagina con su lucha contra la discriminación y los prejuicios sociales, ayudando a otras personas como él a mostrarse tal y como son. Todo ello a través de CCD Smiles, una fundación sin ánimo de lucro que ofrece cirugías dentales gratuitas a los niños que padecen la enfermedad.