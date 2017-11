Marte siempre se ha definido como el objetivo más próximo de la humanidad después de la Luna. Las posibilidades de colonización del Planeta Rojo cada vez son más realistas y las nuevas tecnologías están muy cerca de crear un transporte adecuado hasta nuestro astro vecino. Siempre ha habido muchas incógnitas sobre Marte: la posibilidad de vida extraterrestre, la capacidad de adaptación de los humanos, la presencia de nuevos minerales… Pero si hay un misterio que ha planeado durante los últimos años es la posibilidad de que hubiera agua en el planeta ¿Existe agua en Marte o es un simple error de la NASA?

Nuestro gozo en un pozo, seco

En septiembre del año 2015, la NASA publicó un estudio en el que aseguraba haber encontrado nuevas pruebas de lo que podía ser agua líquida en Marte. El descubrimiento se enmarcó como uno de los más importantes del año y muchos científicos vislumbraron las amplias posibilidades que eso suponía. Las hileras estacionales que habían sido halladas en la superficie aparecían y desaparecían del Planeta Rojo sin dejar ningún rastro. Bautizadas bajo el nombre de Recurring Slope Lineae (RSL), estas novedosas formaciones podrían mantenerse ocultas debido a un proceso de filtración de agua líquida y salada.

Nada más lejos de la realidad, ya que un nuevo estudio de la NASA ha rebatido el hallazgo que aseguraban hace apenas dos años. Desde la agencia espacial se afirma que en realidad estas pequeñas marcas están provocadas por elementos granulosos de polvo o arena. Por lo tanto vuelve la posibilidad primaria que afirmaba que Marte era un planeta completamente seco.

Similitudes presentes

Sin embargo, no todo han sido malas noticias ya que este nuevo estudio ha descubierto que estas extrañas formaciones son muy similares a las de las dunas de los desiertos de la Tierra. Un aspecto de cierta similitud con nuestro planeta que se enmarca como un hallazgo más de los miles que nos quedan sobre nuestro planeta vecino. Aunque no todo está perdido, ya que los mismo autores de este estudio comentan que existe una pequeña posibilidad de que el inicio de estas pequeñas hileras esté compuesto por agua en estado líquido. Al menos, no han podido asegurarlo.