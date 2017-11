Tal día como hoy, un 24 de Noviembre del año 1859, Charles Darwin publicó su obra cumbre: ‘El origen de las especies’. A día de hoy, todavía es considerada uno de los trabajos precursores de la literatura científica y fundamento de la teoría de la biología evolutiva. Esta defiende la evolución de las especies mediante un proceso conocido como selección natural, que establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan la reproducción según las peculiaridades del organismo.

Mucho tiempo después, en 1991, falleció Freddy Mercury, líder y vocalista del grupo británico Queen. Unos días antes, el cantante confesó públicamente que padecía sida desde 1987, enfermedad que finalmente acabó con su vida a la edad de 45 años. Entre sus muchos éxitos como compositor destacan ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Somebody to Love‘, ‘Don’t Stop Me Now’ o ‘We Are the Champions’. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 24 de Noviembre.

Pasó el 24 de Noviembre…

En España

1505: Se firma la Concordia de Salamanca. Fernando el Católico pasa a ser el regente de Castilla y Felipe I el Hermoso y su esposa Juana son proclamados reyes.

Se firma la Concordia de Salamanca. Fernando el Católico pasa a ser el regente de Castilla y Felipe I el Hermoso y su esposa Juana son proclamados reyes. 1700: En Versalles se instaura la dinastía Borbón en España, con la proclamación de Felipe de Anjou como rey de España con el nombre de Felipe V.

En Versalles se instaura la dinastía Borbón en España, con la proclamación de Felipe de Anjou como rey de España con el nombre de Felipe V. 1870: La Real Academia Española autoriza el establecimiento de otras academias correspondientes en países de habla española.

La Real Academia Española autoriza el establecimiento de otras academias correspondientes en países de habla española. 1929: Julio Urquijo Ibarra, nuevo representante de la lengua vasca, toma de posesión en la Real Academia Española de la Lengua.

Julio Urquijo Ibarra, nuevo representante de la lengua vasca, toma de posesión en la Real Academia Española de la Lengua. 1939: Se crea por decreto-ley el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Se crea por decreto-ley el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 2003: Muere en Barcelona Copito de Nieve, único gorila blanco en el mundo.

En el mundo

1822: En Argentina, las provincias de Buenos Aires y Santa Fe celebran el Tratado de Benegas.

En Argentina, las provincias de Buenos Aires y Santa Fe celebran el Tratado de Benegas. 1859: En Inglaterra se publica ‘El origen de las especies’ de Charles Darwin.

En Inglaterra se publica ‘El origen de las especies’ de Charles Darwin. 1932: En Alemania, Paul von Hindenburg negocia con Adolf Hitler la formación de un nuevo gobierno.

En Alemania, Paul von Hindenburg negocia con Adolf Hitler la formación de un nuevo gobierno. 1963: Jack Ruby asesina a tiros a Lee Harvey Oswald, supuesto asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy.

Jack Ruby asesina a tiros a Lee Harvey Oswald, supuesto asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy. 1969: Estados Unidos y la Unión Soviética firman los Acuerdos SALT.

Estados Unidos y la Unión Soviética firman los Acuerdos SALT. 1969: El Apolo 12 ameriza en el Océano Pacífico, finalizando la segunda misión tripulada a la Luna.

El Apolo 12 ameriza en el Océano Pacífico, finalizando la segunda misión tripulada a la Luna. 2015: En Tunis, ciudad de Túnez, se produce un ataque terrorista en un autobús dejando el saldo de 14 guardias presidenciales muertos.

¿Quién nació el 24 de Noviembre?

En España

1583: Juan de Jáuregui | Poeta, erudito y pintor

Juan de Jáuregui | Poeta, erudito y pintor 1846: Ángel Lizcano Monedero | Pintor e ilustrador

Ángel Lizcano Monedero | Pintor e ilustrador 1886: Rafael Cansinos Assens | Escritor

Rafael Cansinos Assens | Escritor 1893: Marcos Redondo | Barítono

Marcos Redondo | Barítono 1920: Jorge Mistral | Actor

Jorge Mistral | Actor 1927: Alfredo Kraus | Tenor

Alfredo Kraus | Tenor 1927: Adrián Escudero | Futbolista

Adrián Escudero | Futbolista 1928: Joaquín Abril Martorell | Político

Joaquín Abril Martorell | Político 1934: Claudio Prieto | Compositor

Claudio Prieto | Compositor 1936: Gerardo Malla | Actor y director de teatro

Gerardo Malla | Actor y director de teatro 1938: Fernando Fernández-Tapias | Empresario

Fernando Fernández-Tapias | Empresario 1943: Juan Alsina Torrente | Ingeniero y político

Juan Alsina Torrente | Ingeniero y político 1943: Manolo Sanlúcar | Guitarrista y compositor

Manolo Sanlúcar | Guitarrista y compositor 1951: Arturo Pérez-Reverte | Escritor y periodista

Arturo Pérez-Reverte | Escritor y periodista 1979: Joseba Llorente Etxarri | Futbolista

Joseba Llorente Etxarri | Futbolista 1986: Pedro León Sánchez Gil | Futbolista

En el mundo

1794: Juan Cruz Varela | Poeta y político argentino

Juan Cruz Varela | Poeta y político argentino 1826: Carlo Collodi | Escritor italiano

Carlo Collodi | Escritor italiano 1864: Henri de Toulouse-Lautrec | Pintor francés

Henri de Toulouse-Lautrec | Pintor francés 1906: Libertad Lamarque | Actriz y cantante argentina

Libertad Lamarque | Actriz y cantante argentina 1913: Geraldine Fitzgerald | Actriz estadounidense

Geraldine Fitzgerald | Actriz estadounidense 1925: Simon van der Meer | Científico neerlandés

Simon van der Meer | Científico neerlandés 1926: Tsung-Dao Lee | Físico chino

Tsung-Dao Lee | Físico chino 1940: Eric Wilson | Escritor canadiense

Eric Wilson | Escritor canadiense 1954: Emir Kusturica | Director de cine bosnio

Emir Kusturica | Director de cine bosnio 1955: Clem Burke | Baterista estadounidense

Clem Burke | Baterista estadounidense 1962: John Squire | Guitarrista británico

John Squire | Guitarrista británico 1970: Julieta Venegas | Cantante y compositora mexicana

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 24 de Noviembre?

Sagitario

¿Quién murió un 24 de Noviembre?

En España

1851: Marcelino Oráa | Militar

Marcelino Oráa | Militar 2004: Juan Pérez de Tudela | Historiador

Juan Pérez de Tudela | Historiador 2012: Tony Leblanc | Actor

Tony Leblanc | Actor 2016: Marcos Ana | Poeta

En el mundo

1875: William B. Astor | Millonario estadounidense

William B. Astor | Millonario estadounidense 1916: Hiram Stevens Maxim | Inventor estadounidense

Hiram Stevens Maxim | Inventor estadounidense 1929: Georges Benjamin Clemenceau | Estadista francés

Georges Benjamin Clemenceau | Estadista francés 1957: Diego Rivera | Pintor mexicano

Diego Rivera | Pintor mexicano 1958: Robert Cecil | Político y diplomático británico

Robert Cecil | Político y diplomático británico 1987: Philippe Erlanger | Historiador francés

Philippe Erlanger | Historiador francés 1991: Eric Carr | Baterista estadounidense

Eric Carr | Baterista estadounidense 1991: Freddie Mercury | Cantautor y músico británico

Freddie Mercury | Cantautor y músico británico 2006: Robert McFerrin | Barítono norteamericano

Robert McFerrin | Barítono norteamericano 2012: Larry Hagman | Actor estadounidense

¿Qué se celebra el 24 de Noviembre?