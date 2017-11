¿Conoces la famosa Regla de los Cinco Segundos?

¿Podemos ingerir de nuevo un alimento cuando ha estado en contacto con el suelo? Bajo esta premisa, la sabiduría popular ha instaurado la famosa Regla de los cinco segundos. Esta asegura que la comida no estará contaminada siempre y cuando no haya superado ese breve intervalo de tiempo sobre la superficie. De esta forma, podríamos disfrutar de nuestro almuerzo sin sufrir ninguna intoxicación alimentaria. Una afirmación que siembra ciertas dudas, pues no incluye en la fórmula el tipo de terreno o las bacterias que habitan en él.

¿La Regla de los cinco segundos es fiable?

A lo largo de los años, la Regla de los cinco segundos ha sido objeto de múltiples estudios, que han observado la fiabilidad de su teoría. Anthony Hilton, profesor de Microbiología de la Universidad de Aston, dirigió su propio análisis al respecto, con resultados reveladores. Hilton demostró que el tiempo no es un factor determinante para que los gérmenes se adhieran o no al alimento. Al contrario que el tipo de superficie, siendo los azulejos y laminados el mejor aliado de las bacterias para contaminar el producto. En cambio, las alfombras resultan mucho más higiénicas en este campo.

Donald Schaffner, autor de otra de las investigaciones sobre la Regla de los cinco segundos, señala directamente a la humedad del entorno y el producto como principal responsable. “Las bacterias no tienen piernas, se mueven con la humedad, y cuanto más húmeda sea la comida, mayor es el riesgo de transferencia. Además, los tiempos más largos de contacto con los alimentos suelen dar lugar a una transferencia mayor de bacterias”, apunta Schaffner.

A pesar de los datos obtenidos, que rechazan por completo dicha creencia, los científicos aseguran que ingerir comida que ha caído al suelo no significa que vayamos a contraer una terrible enfermedad. De igual forma que también existen bacterias realmente agresivas para nuestro organismo, incluso cuando su presencia es meramente anecdótica. En cualquier caso, los expertos recomiendan evitar el consumo de ese tipo de alimentos. Mejor prevenir que curar.