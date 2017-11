Misterios y fenómenos paranormales de la mano de David Zurdo

“Lo más apasionante es cuando descubres que algunas cosas que se cuentan son verdad.” Así ha arrancado la entrevista de David Zurdo, un periodista apasionado por los fenómenos paranormales y los misterios.

Aunque en un principio David Zurdo no creía en el mundo paranormal, mientras grababa un programa en Belchite para Teleamadrid en el año 2004, fueron a un lugar en el que normalmente se graban psicofonías. Efectivamente, el periodista se dio cuenta de que en las grabaciones habían quedado registradas unas explosiones que iban in crescendo.

También ha hablado de las experiencias cercanas a la muerte, dividiéndolas en positivas y negativas. En el caso de las positivas, según Zurdo lo que se ve es una especie de negrura con una luz al final que invita a la persona que lo sufre a ir hacia un lugar placentero. Por otra parte, en las experiencias negativas se observan escenas terribles en las que pueden aparecer cuerpos mutilados y luces rojas. David Zurdo ha afirmado que estas experiencias han ido aumentando con el tiempo, quizá porque la gente ahora se atreva a contarlo más que antes.

Un tema que no termina de convencer al periodista es el de los extraterrestres y ovnis. El periodista considera que, si realmente tienen capacidad para viajar a años luz de distancia, no lo harían de la forma que se piensa, es decir, que vengan ellos a la Tierra. Zurdo considera que lo más normal sería que enviasen naves nanoscópicas. “No hay evidencias públicas. No le doy cero credibilidad pero no sé qué pensar. Si yo fuera extraterrestre no haría lo que se supone que hacen”, ha afirmado el escritor.

En cuanto a las teorías conspiratorias que rodean el movimiento del Titanic, Zurdo ha comentado que uno de los pasajeros que viajaba en el trasatlántico se inventó durante una comida que en la bodega del barco había una momia maldita. Este hombre murió ahogado, pero una de las personas que estaba en esa mesa sobrevivió y contó esta historia, que aunque no era real se mantuvo. Otra teoría conspiratoria respecto a este barco es que el hundimiento tiene lugar en el año 1912, dos años antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. También se ha llegado a comentar que el Titanic llevaba oro inglés para comprar armas en Estados Unidos, y que fue bombardeado por un submarino alemán y lo hundió. ¿Qué habrá de verdad y de leyenda en todas estas historias?