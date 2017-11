A todos nos ha pasado. Estás tranquilamente tomando algo, paseando al perro o hablando con tu familia y de repente comienzas a pensar que ya has vivido ese momento. Según ocurren los distintos actos tu ya sabías que iban a ir transcurriendo de esa forma y tu realidad se transforma una simple relectura de tu libro favorito. Tranquilo, no estás loco, simplemente has tenido un déjà vú. Un acto completamente cotidiano entre los seres humanos que desde Okdiario vamos a explicarte como se produce ¡No te lo pierdas!

Revivir el presente

Su mismo nombre lo indica, la palabra déjà vú, procedente del francés, significa “ya visto antes”. Un recuerdo de una experiencia ya vivida que tu cerebro interpreta de tal forma que parece que intuye lo que va a ocurrir en todo momento. Una extraña sensación de unos pocos segundos que te hace sentir extraño y poderoso al mismo tiempo. Lo cierto es que este fenómeno tiene una explicación lógica y está relacionado con el proceso de almacenamiento de la memoria. Un hecho que se basa en un pequeño lapsus o retraso a la hora de percibir el estímulo externo.

Son muchas las teorías conspiratorias que vinculan los déjà vú con fenómenos extraterrestres, pequeñas profecías o recuerdos de una vida anterior. Lo cierto es que todo este proceso se basa en la capacidad de precognición de nuestro cerebro que radica en la evidencia de aptitudes psíquicas de la población. Aunque ciertas ramas de la ciencia apuntan que los déjà vú están estrechamente relacionados con los sueños. Cuando dormimos se produce un incremento de la actividad en las zonas cerebrales relacionadas con la memoria a largo plazo. Por eso se podría decir que los sueños que no recordamos pudieran ser la causa de este extraño fenómeno. Es decir, recuerdos creados de forma inconsciente por nuestro cerebro que, realmente, nunca hemos vivido.

Certezas del déjà vú

Por el momento, los datos que se conocen sobre este impactante suceso son un poco es caso. No obstante, lo que los científicos de todo el mundo no pueden negar es que es un hecho relacionado con la memoria. Un proceso que suele ser más frecuente en jóvenes que en ancianos, ya que la memoria a corto y largo plazo va perdiendo potencia con el paso de los años. De momento, la única certeza es que el cerebro es el único causante de un proceso tan extraño como sorprendente que sigue siendo todo un misterio para la ciencia.