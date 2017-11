El origen de las supersticiones más conocidas del mundo

Vivimos en un mundo en el que el simbolismo y las doctrinas religiosas siempre han sido un pilar fundamental en la sociedad. El paso de las civilizaciones ha conseguido abrir una veda en la que las supersticiones se enmarcan como un elemento fundamental en la vida de las personas. La creencia de no hacer algo para evitar un mal mayor aún sigue siendo tendencia en la actualidad y es que las supersticiones no son más que historias de un pasado lejano y poco esperanzador. Por eso hemos querido hacer una lista con el origen de las supersticiones más conocidas por todos. Y tranquilo, este artículo no irradia mala suerte.

Pobre gatos negros

Seguramente, al ver alguna vez un gato negro y hayas hecho todo lo posible para evitar que se cruce en tu camino para evitar que te invada el mal fario para siempre. Se dice que el mal habita en ellos y que es mejor no mirar directamente a sus ojos verdes par ano acabar embrujado. De brujas va la cosa, ya que las leyendas de la Antigüedad consideran que las hechiceras se introducían en el interior del cuerpo de los gatos negros para pasar desapercibidas. Incluso se decía que estas brujas reconvertidas utilizaban su aspecto afable para robar el alma del cadáver de las personas antes de que Dios reclamara sus ánimas. Pobres gatos negros…

Romper un espejo

Fulminar un espejo en mil pedazos puede ser una de las peores supersticiones que existen. Una creencia que sigue latiendo en la realidad y que según las tradiciones irradia hasta 7 años de mala suerte. Todo tiene que ver con la época medieval en la que los espejos eran un lujo que no todo el mundo podía poseer. Solo la nobleza y los altos cargos del gobierno tenían el dinero suficiente para poder mirarse el rostro cada día en un vidrio de tales dimensiones. Por eso se instauró la norma de que si rompías un espejo acababas en la cárcel ¿La pena? Siete años.

¡Malditas escaleras!

Vas caminando por una acera y visualizas a lo lejos una escalera abierta que se cruza en tu camino. Seguramente seas capaz de jugarte tu integridad física solo para evitar seguir en tu sendero de mala suerte. El origen de todo esto se basa en la forma de triángulo, una formación considerado como el símbolo de la vida. Por lo tanto caminar a través de ellos se consideraba un desafío a la propia muerte. La historia fue evolucionando y el simbolismo de la mala suerte apareció para acabar de completar la leyenda. De todas formas, caminar debajo de una escalera no siempre es lo más seguro del mundo.