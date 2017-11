¿Por qué los Tiranosaurios tenían los brazos tan pequeños?

El Tiranosaurio Rex puede definirse como uno de los dinosaurios más espeluznantes y peligrosos de la historia. Un organismo que habitó en la Tierra hace millones de años y del que conocemos sus características gracias a los numerosos descubrimientos arqueológicos. Quién no ha quedado impresionado con la presencia de este impactante animal gracias a las películas de Spielberg. Unos largometrajes en los que se puede apreciar perfectamente la constitución de los Tiranosaurios y lo que parece uno de sus rasgos más débiles: los brazos. Pero… ¿Por qué el Tiranosaurio tenía los brazos tan cortos? Pronto sabrás la respuesta.

El dinosaurio bracicorto

Dientes afilados, mandíbula potente, tamaño gigantesco, piernas musculosas… y sí, brazos excesivamente cortos. La longitud de las extremidades de los Tiranosaurios parecen ser el único rasgo débil de este tipo de dinosaurios. Unos depredadores voraces con unas articulaciones superiores un tanto ridículas. Esta ha sido una de las grandes dudas que siempre ha planeado entre la comunidad científica y parece ser que por fin ha encontrado respuesta.

La hipótesis de los investigadores de la Universidad de Hawaii sugiere que los brazos del T-Rex son órganos vestigiales. Es decir, unas extremidades cuya función se basaba en una tarea muy concreta: ayudar a matar a sus presas. Cabe destacar que en los extremos de sus brazos podían apreciarse unas espectaculares garras de 10 centímetros de longitud con las que podían generar heridas irreversibles en el organismo de sus víctimas. La función principal de las mismas se basaba en debilitar a sus enemigos para posteriormente darles el toque de gracia con sus potentes mandíbulas.

Precisión milimétrica

Según los investigadores de la Universidad de Hawaii, la estructura y organización de estos brazos les permitía tener una rapidez y precisión de movimientos fuera de lo común. Una herramienta muy útil con la que desgarrar a sus presas para ingerir sus entrañas de la forma más rápida posible.

Cabe destacar que estas conclusiones no han sido muy bien recibidas por gran parte de la comunidad de paleotólogos. Un grupo que no ve con tan buenos ojos los brazos de los Tiranosaurios. No obstante admiten que en edades inferiores, el uso de sus extremidades adquiría una mayor importancia. Eso sí, con el paso de los años esta técnica iría quedando inservible al mismo tiempo que su mandíbula iba cobrando cada vez más fuerza.