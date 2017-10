¿Es bueno para la salud llevar siempre sujetador?

El sujetador es una de las prendas más recurrentes y habituales del armario femenino. Una costumbre que ha conseguido concienciar a toda una generación de mujeres, pues según algunos expertos, el uso temprano del sujetador ayuda a reducir el dolor de espalda, a sostener el pecho y a evitar así la flacidez del mismo. Tres motivos de peso que ahora podrían estar equivocados. Así lo ha confirmado un estudio realizado por el Hospital Universitario de Besançon, en Francia. “Médica, fisiológica y anatómicamente los pechos no ganan ningún tipo de beneficio cuando son negados a la gravedad. Por el contrario, usarlo produce un hundimiento en el pecho”, afirma el cabeza de la investigación al medio France Info.

El grupo de científicos responsable, con el especialista en ciencia y deporte Jean-Denis Rouillon a la cabeza, han dedicado 15 años de su vida al análisis del uso y efectos del sujetador. A través de una muestra de 330 féminas de entre 18 y 35 años, una regla de cálculo y un calibrador para registrar los cambios de las mujeres seleccionadas durante la ejecución del estudio.

Si eres joven, reduce el uso del sujetador

El equipo de Jean-Denis Rouillon determinó con el hallazgo que las mujeres jóvenes deberían dejar de usar el sujetador diariamente, pues esto no les aporta beneficio alguno. E incluso podría oprimir la circulación y, en consecuencia, reducir el tamaño del pecho y dificultar la lactancia de los futuros vástagos. “Para las mujeres más jóvenes, no llevar sujetador dará lugar a un aumento de la producción de colágeno y elasticidad, lo que mejorará su pecho cuando se esté desarrollando”, puntualizó Stafford Broumand, otro de los autores de la investigación. Además, las mujeres que dejaron de utilizar sostenes vieron como sus pezones disfrutaban de una elevación adicional de 7 milímetros, en comparación con aquellas que mantuvieron el uso del sujetador.

No obstante, a pesar de los datos obtenidos, el objetivo del estudio no es causar el pánico entre la sociedad. Los responsables del mismo aclaran que no se trata de una conclusión representativa de la población, sino únicamente de la muestra seleccionada. Rouillon ha asegurado que todavía se requieren varios años para calcular el impacto real del uso o no de este tipo de prendas.