Los aterradores pero hilarantes experimentos de ‘El Jovencito Frankenstein’ llegan a la Gran Vía de Madrid

'El Jovencito Frankenstein' estará en cartelera hasta el 13 de enero. Se trata de una adaptación electrizante de la película monstruosamente divertida y homónima de Mel Brooks.

Esta semana se ha estrenado en el Teatro de la Luz de Madrid la adaptación musical del clásico del cine ‘El Jovencito Frankenstein’. Con libreto del reconocido cineasta y comediante Mel Brooks en colaboración con Thomas Meehan, la comedia musical está basada en la delirante película homónima que Brooks dirigió en 1974.

La obra, que contiene melodías memorables como ‘The Transylvania Mania’, ‘He Vas My Boyfriend’ y el mítico ‘Puttin’ On The Ritz’, se estrenó por primera vez en 2007 en Seattle (Washington). Después de pasar por Broadway y continuar posteriormente su gira por Estados Unidos, en 2017 llegó al West End de Londres con un rotundo éxito de público. Ahora llega a la Gran Vía madrileña con un espectáculo de casi dos horas de duración. Pincha aquí para hacerte con tus entradas.

La historia arranca con la muerte del temido Doctor Frankenstein en Transilvania. Los lugareños celebran la defunción del creador de los monstruos más monstruosos que durante décadas han atemorizado a los pueblerinos. En Nueva York, el nieto del doctor se afana por ser un reputada científico que reniega de su apellido exigiendo la pronunciación “fron-kons-tin” de su apellido. Cuando el nieto llega al castillo heredado en Transilvania y descubre las investigaciones de su antecesor, conecta de lleno con sus ideas dando comienzo a una comedia de enredos llena de chistes y situaciones hilarantes.

Aunque el arranque de la obra resulta un tanto soporífero, con un par de números musicales que no terminan de funcionar a modo de preludio, en cuanto se engancha a la trama original de la película el ritmo se acelera hasta llegar a arrancar, casi, tantas carcajadas como la película original. Es difícil igualarse a la joya fílmica de Mel Brooks, pero el musical no defrauda con unas actuaciones sin fallo. Mención especial merece el ama de llaves Frau Blücher y la prometida del doctor “fron-kons-tin” Elizabeth Benning.

Esta adaptación electrizante de la película monstruosamente divertida de Mel Brooks incorpora el estilo de la gran pantalla sumando además características teatrales que convierten a la obra en una brillante creación artística.

La comedia musical está producida por LETSGO, que tras el éxito de Dirty Dancing, la saga The Hole y La Familia Addams continúa su puesta en escena con este show terroríficamente divertido. Para trasladarlo a las tablas del teatro, confía una vez más en la dirección de Esteve Ferrer, como ya lo hiciera con La Familia Addams.

La película de Mel Brooks es un homenaje a las adaptaciones cinematográficas de la novela de Mary Shelley, Frankenstein, y más concretamente a las producidas por Universal en los años 1930. En el film se utilizan incluso las mismas piezas de laboratorio usadas en la película Frankenstein de 1931.

El jovencito Frankenstein llega al Teatro de la Luz Philips de Gran Vía con un elenco inigualable. Víctor Ullate Roche es el encargado de dar vida al doctor Frankenstein, Marta Ribera da vida a la escandalosa prometida del doctor, Elizabeth Benning; Cristina Llorente es Inga, la exhuberante asistente de Frederick Frankenstein; Jordi Vidal interpreta al personaje de Igor; Teresa Vallicrosa es austera ama de llaves amante del abuelo Frankenstein, Frau Blücher; Pitu Manubens da vida al Inspetor Kemp y el Ermitaño, y Albert Gràcia es el monstruo. Un musical que estará en Madrid hasta el próximo 13 de enero.