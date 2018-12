Rosalía rasca en dos meses el sexto puesto de mujeres más escuchadas en Spotify en 2018

Spotify anuncia este martes las canciones, artistas y playlists más escuchadas de 2018 en la plataforma de música en streaming. Así, los amantes de la música han vuelto a sus favoritos de siempre como Drake, el artista más escuchado de 2015 y 2016, que ha vuelto a conseguir el primer puesto este año. Y la artista revelación del año, Rosalía, rasca puestos en el ranking con tres meses en el mercado con su nuevo disco El Mal Querer.

Con 8.200 millones de streams solo en 2018, el rapero canadiense es el artista más escuchado en Spotify de todos los tiempos. Además, Scorpion y God’s Plan son, respectivamente, el álbum y la canción más escuchados de 2018.

Tras Drake, Post Malone, XXXTENTACION, J Balvin y Ed Sheeran (que fue el artista más escuchado de 2017) terminan por completar el Top 5 de los artistas más escuchados en todo el mundo en el año que ahora ya casi termina.

Además, los más de 48 millones de oyentes mensuales de Ariana Grande, la han situado como la artista femenina más escuchada, siguiendo los pasos de la tres veces ganadora Rihanna. Ariana Grande ha ido lanzando importantes hits a lo largo del año, incluyendo su cuarto álbum Sweetener y su último single Thank u, next, que ha obtenido más de 210 millones de streams.

Datos en España

En el caso de España, Ozuna es el artista más escuchado en 2018, seguido de Bad Bunny y J Balvin. En el top ten de los más escuchados, destaca también la huella dejada por el fenómeno Operación Triunfo con Aitana situada en el puesto número 10.

Aitana lidera, además, la lista de las artistas femeninas más escuchadas en España, en un listado en el que también encontramos a su compañera de la academia de OT Ana Guerra.

Rosalía, la artista revelación de la temporada, se coloca en el puesto número 6 del top de artistas femeninas en España, impulsada por el éxito de singles como Malamente y el lanzamiento de su segundo álbum El Mal Querer.

En cuanto a canciones y álbumes, Sin Pijama de Becky G y Natti Natasha es la canción que más hemos escuchado este año; y Aura de Ozuna el álbum que acumula más streams a nivel nacional.

El Hip-Hop continúa dominando los charts de Spotify en 2018, pero la música latina ha continuado experimentando un increíble crecimiento. Además, este año, tres artistas latinos, J Balvin, Ozuna y Bad Bunny, se han colocado en el top 10 de los artistas más escuchados a nivel mundial, mientras que el año pasado Daddy Yankee era el único hispanohablante que conseguía entrar en esa top list.

Los más escuchados de 2018

Así las cosas, los artistas más escuchados de 2018 son Drake, Drake, Post Malone, XXXTENTACION, J Balvin, Ed Sheeran, Eminem, Ozuna, Bad Bunny, Khalid y Ariana Grande.

Las mujeres más escuchadas son Ariana Grande, Dua Lipa, Cardi B, Taylor Swift, Camila Cabello, Rihanna, Sia, Demi Lovato, Nicki Minaj y Selena Gómez.

Las canciones más escuchadas: God’s plan (Drake), Sad! (XXXTENTACION), Rockstar (Post Malone con 21 Savage), Psycho (Post Malone con Ty Dolla Sign), In my fellings (Drake), Better now (Post Malone), I like it (Cardi B con Bad Bunny y J Balvin), One kiss (Calvin Harris con Dua Lipa), IDGAF (Dua Lipa) y Friends (Marshmello con Anne-Marie).

Los álbumes más escuchados de 2018 son Scorpion (Drake), Beerbongs & Bentleys (Post Malone), ? (XXXTENTACION), Dua Lipa (Dua Lipa), Divide (Ed Sheeran), Black Panther The Album Music From And Inspired By (The Weeknd, Kendrick Lamar, SZA), Invasion of Privacy (Cardi B), Stoney (Post Malone), 17 (XXXTENTACION) y Red Pill Blues (Maroon 5).

Por su parte, los artistas más escuchados en España son Ozuna, Bad Bunny, J Balvin, Juan Magán, Daddy Yankee, Maluma, Melendi, C. Tangana, Sebastian Yatra y Aitana.

En las artistas femeninas el top 10 lo componen Aitana, Becky G, Natti Natasha, Ana Guerra, Shakira, Rosalía, Karol G, Dua Lipa, Demi Lovato y Camila Cabello.

Las canciones más escuchadas en España son Sin Pijama (Becky G, Natti Natasha), Te Boté (Remix) (Nio García, Casper Mágico, Bad Bunny,Darell, Ozuna, Nicky Jam), Lo Malo (Ana Guerra, Aitana), Me Niego (Reik, Ozuna, Wisin), Usted (Juan Magán, Mala Rodríguez), 1, 2, 3 (Sofía Reyes, Jason Derulo, De La Ghetto), Vaina Loca (Ozuna, Manuel Turizo), Duro y Suave (Leslie Grace, Noriel), X (Nicky Jam, J Balvin) y La Cintura (Álvaro Soler).

Los álbumes más escuchados en España son Aura (Ozuna), Vibras (J Balvin), Sus Canciones (Aitana), Odisea (Ozuna), F.A.M.E. (Maluma), Dua Lipa (Dua Lipa), Yo me veo contigo (Melendi), Sus Canciones (Ana Guerra), Mantra (Sebastian Yatra) y El Mal Querer (Rosalía).